Como a IA generativa pode ajudar os profissionais de finanças e contabilidade

Modelo de cidade futurista feito de peças de computador

Seja você um CFO, contador, analista financeiro ou parceiro de negócios, a inteligência artificial (IA) ajuda a aprimorar sua estratégia financeira, aumentar a produtividade e acelerar os resultados dos negócios. Embora possa parecer futurista, avanços como as tecnologias de IA generativa e IA conversacional podem trazer benefícios para Finanças e Contabilidade (F&A) agora.

A tecnologia de IA permite que os profissionais de finanças se concentrem em atividades de maior valor, como planejamento estratégico e análise, em vez de atividades manuais e transacionais. A IA generativa agiliza a tomada de decisões baseadas em dados de históricos, tendências de mercado e na utilização de modelos de base de IA, que identificam padrões e anomalias que muitas vezes não são detectados pelos métodos de análise tradicionais. 

Aposte em (e examine) fluxos de trabalho orientados por IA

Nós acessamos as mentes de nossos próprios especialistas em finanças e contabilidade da IBM Consulting — aqueles que sabem que a forma como você ajuda as empresas a tomar decisões baseadas em dados indica sua capacidade de apoiar futuras empresas. Nossos especialistas da IBM Consulting estão fazendo uma análise abrangente da IA generativa para F&A e considerando a necessidade de equilibrar riscos . Percebemos que os resultados dependerão de como esses modelos são treinados (por profissionais de F&A junto com seus pares em tecnologia da informação) e que alguns modelos podem não ser capazes de entender o contexto de determinados conceitos de F&A, o que pode levar a resultados imprecisos ou enganosos. 

Um relatório recente publicado pelo Institute for Business Value (IBV) da IBM especifica as principais ações em resposta a uma das sete apostas propostas. Uma ação é implementar fluxos de trabalho inteligentes seguros e com IA para administrar sua empresa. O artigo, que aborda a ideia de que as disrupções lideradas pela tecnologia estão acelerando (e que isso é impulsionado pela IA generativa), recomenda que as organizações implementem esses fluxos de trabalho orientados por IA garantindo que seu treinamento em IA seja transparente e aberto a críticas contínuas. Ele sugere que as organizações priorizem quais casos de uso de finanças e contabilidade devem ser ampliados com seus novos modelos de base, equilibrando precisão, risco, expectativas dos stakeholders e retorno sobre o investimento (ROI).

A promessa da IA generativa no setor de finanças e contabilidade é grande, como indica um estudo recente da IBM, que descobriu que os executivos esperam que 48% de todos os funcionários em suas organizações (incluindo 34% da equipe financeira) usem a IA generativa para aumentar suas tarefas diárias no no próximo ano.

Três considerações principais sobre IA generativa

Nossos especialistas incentivam os tomadores de decisão de finanças e contabilidade a manter estas considerações em mente ao aplicar essa nova tecnologia:

  • Sejam bons administradores desses insights financeiros. Fiquem conectados enquanto os modelos de IA generativa começam a participar do processo, resumir e criar narrativas sobre o desempenho financeiro. A responsabilidade humana se tornará cada vez mais crítica, especialmente considerando o ritmo em que a tecnologia será implementada por algumas equipes de finanças e contabilidade (seja como modelos únicos ou incorporados em aplicações financeiras do dia a dia). Uma camada humana de validação e uma aprovação final em cada transação ou relatório gerado serão fundamentais. Considere como você responderá às perguntas que seus stakeholders poderão fazer sobre o conteúdo gerado por IA.
  • Aplique a lente da controladoria. A gestão e os controles de riscos são um imperativo em finanças e contabilidade. Embora a precisão dessas soluções continue a melhorar, será crítico que os operadores continuem aplicando a lente da controladoria a cada caso de uso em avaliação. Elas devem avaliar os riscos, a relevância e a possível exposição financeira que possam afetar seus processos. Os operadores devem observar e validar a precisão e a integridade das entradas usadas, bem como das saídas geradas. Como acontece com a maioria das tecnologias emergentes, considere a possibilidade de mapear casos de uso em relação às suas matrizes de controle principais para antecipar o impacto.
  • A parceria de negócios interna é uma necessidade. A análise e a geração de relatórios serão uma das áreas mais afetadas, e o nível das soluções de autoatendimento aumentará muito em todas as empresas. Isso pode tentar alguns líderes de negócios a confiar apenas em novos e aparentemente inteligentes consultores impulsionados por IA para tomar decisões (e alguns irão ignorar a camada de finanças e contabilidade ou assumir que as informações fornecidas já foram “avaliadas” pelo setor financeiro). Pode ser difícil gerar alianças entre finanças e outras unidades de negócios. Por isso, considere quais stakeholders serão afetados e planeje promover a confiança e a parceria de negócios desde o início.

Os profissionais de finanças e contabilidade da IBM Consulting podem colaborar com você durante a implementação dessa tecnologia, compartilhando insights valiosos e melhores práticas ao longo do caminho. Somente em 2023, a IBM Consulting interagiu com mais de 100 clientes e concluiu dezenas de colaborações, integrando IA generativa ao lado de estratégias clássicas de aprendizado de máquina. Explorar mais posts nesta série de blogs, O futuro das finanças com IA generativa, para saber mais sobre como simplificar e aprimorar as funções críticas de finanças e contabilidade e melhorar a eficiência das operações financeiras com IA generativa.

 

Autora

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM
