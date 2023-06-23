Nós acessamos as mentes de nossos próprios especialistas em finanças e contabilidade da IBM Consulting — aqueles que sabem que a forma como você ajuda as empresas a tomar decisões baseadas em dados indica sua capacidade de apoiar futuras empresas. Nossos especialistas da IBM Consulting estão fazendo uma análise abrangente da IA generativa para F&A e considerando a necessidade de equilibrar riscos . Percebemos que os resultados dependerão de como esses modelos são treinados (por profissionais de F&A junto com seus pares em tecnologia da informação) e que alguns modelos podem não ser capazes de entender o contexto de determinados conceitos de F&A, o que pode levar a resultados imprecisos ou enganosos.

Um relatório recente publicado pelo Institute for Business Value (IBV) da IBM especifica as principais ações em resposta a uma das sete apostas propostas. Uma ação é implementar fluxos de trabalho inteligentes seguros e com IA para administrar sua empresa. O artigo, que aborda a ideia de que as disrupções lideradas pela tecnologia estão acelerando (e que isso é impulsionado pela IA generativa), recomenda que as organizações implementem esses fluxos de trabalho orientados por IA garantindo que seu treinamento em IA seja transparente e aberto a críticas contínuas. Ele sugere que as organizações priorizem quais casos de uso de finanças e contabilidade devem ser ampliados com seus novos modelos de base, equilibrando precisão, risco, expectativas dos stakeholders e retorno sobre o investimento (ROI).

A promessa da IA generativa no setor de finanças e contabilidade é grande, como indica um estudo recente da IBM, que descobriu que os executivos esperam que 48% de todos os funcionários em suas organizações (incluindo 34% da equipe financeira) usem a IA generativa para aumentar suas tarefas diárias no no próximo ano.