Embora esses casos iniciais e os resultados que eles entregaram sejam animadores, o trabalho envolvido na criação de soluções de IA generativa deve ser desenvolvido com cuidado e com atenção crítica aos possíveis riscos envolvidos, incluindo:



Viés: como acontece com qualquer modelo de IA, os dados de treinamento tem um impacto nos resultados que o modelo produz. Modelos de base são treinados com grandes volumes de dados coletados da Internet. Consequentemente, os vieses que existem inerentemente nos dados da Internet são captados pelos modelos treinados e podem aparecer nos resultados que os modelos produzem. Embora haja maneiras de mitigar esse efeito, as empresas precisam ter mecanismos de governança para entender e lidar com esse risco.

Opacidade: os modelos de base também não são totalmente auditáveis ou transparentes devido à natureza "autossupervisionada" do treinamento do algoritmo.

Alucinação: os LLMs podem produzir "alucinações", resultados que até atendem ao prompt do ponto de vista da forma, mas são factualmente incorretos. Novamente, as empresas precisam ter mecanismos de governança fortes para mitigar esse risco.

Propriedade intelectual: há questões não respondidas relacionadas às implicações legais e a quem pode possuir os direitos do conteúdo gerado por modelos treinados com materiais possivelmente protegidos por direitos autorais.

Segurança: esses modelos são suscetíveis a riscos de dados e segurança, incluindo ataques de injeção de prompt.



Ao se envolverem em projetos de IA generativa, os líderes empresariais devem implementar mecanismos fortes de ética e governança de IA para mitigar os riscos envolvidos. Com a ajuda da metodologia IBM Garage, a IBM pode ajudar os líderes de negócios a avaliar cada iniciativa de IA generativa sobre o nível de risco e a precisão necessária para a produção. Na primeira onda, os clientes podem priorizar casos de uso internos voltados para os funcionários em que a produção é avaliada por humanos e não exige um alto grau de precisão.



A IA generativa e os LLMs trazem novos perigos ao campo da IA, e não afirmamos ter todas as respostas para as perguntas que essas novas soluções levantam. A IBM Consulting tem o compromisso de aplicar uma introspecção ponderada durante as interações com empresas, governos e a sociedade em geral e garantir uma representação diversificada de perspectivas na busca por respostas para essas perguntas.



Saiba mais sobre esta série de três partes lendo a primeira ou a terceira parte e entre em contato com um especialista para iniciar uma conversa sobre suas necessidades.