Imagine o futuro das finanças e contabilidade (F&A). Nesse futuro, sua função de F&A será de ponta. Talvez você esteja usando um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) de última geração e uma plataforma de planejamento de F&A incomparável que oferece análise preditiva de dados avançada. Você também pode ter implementado as mais recentes inovações nativas da nuvem e melhorado suas despesas operacionais no processo. Seu CFO estratégico voltado para o futuro está conduzindo os esforços de IA para permitir insights proativos de negócios em toda a empresa, ao mesmo tempo em que simplifica os processos de negócios e otimiza o desempenho financeiro. Você está equipado com dados holísticos e diretos, dando à F&A uma visão de ponta a ponta da cadeia de valor completa de sua empresa (clientes, fornecedores, concorrentes e operações de front-office e back-office). Você está na vanguarda da inovação em sua organização e é um catalisador para a mudança. Mas agora, você está encarregado de gerar crescimento em toda a empresa e gerar transformação digital para ajudar a garantir que sua organização alcance a excelência operacional.

A IBM Consulting traz experiência do setor para ajudar você a entender como obter valor em fluxos de trabalho específicos (como record-to-report, lead-to-cash, procure-to-pay e outros) ao ampliar esses processos com novos recursos de IA. Podemos gerar um impacto significativo com a tecnologia nos principais processos financeiros, simplificando as tarefas e revolucionando a maneira como os profissionais de F&A trabalharão no futuro. Um estudo recente do IBV sobre a modernização do record-to-report com a IA indica que “as organizações que integram a IA ao record-to-report geram um tempo de ciclo 66% mais rápido para processar lançamentos contábeis”.

Além disso, alguns grandes modelos de linguagem (LLMs) já conseguem pesquisar e resumir, traduzir e interpretar, gerar e criar, compreender e relatar, conversar e interagir com base no conhecimento adquirido com os enormes conjuntos de dados utilizados por finanças e contabilidade. E há muito mais a ser considerado (como restrições regulatórias) no processo de implementação da IA generativa.