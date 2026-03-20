Enterprise search com IA (busca corporativa) usando OpenRAG

Obtenha respostas confiáveis com agentes de IA sensíveis ao contexto alimentados por dados governados e conectados, sem reformular a plataforma ou lock-in 

 

Leia por que o acesso a todos os dados é importante Agende uma demonstração em tempo real
Homem com fone de ouvido no computador trabalhando com imagens abstratas de conversa e dados ao fundo.
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Desenvolvedores: coloque no ar um aplicativo de RAG com agentes em minutos usando tecnologias abertas e compostas.
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Obtenha respostas fundamentadas em conhecimento de negócios validado

Documentos sem fim. Bases de conhecimento dispersas. Sistemas desconectados. Ferramentas tradicionais de RAG e busca podem retornar resultados incompletos, inconsistentes ou não confiáveis.

O uso de OpenRAG com IBM® watsonx.data leva a IA agêntica para a busca corporativa, gerando insights rápidos e confiáveis.
Do piloto à produção em minutos 01 Conecte-se aos dados corporativos sem reestruturar

Conecte-se aos seus dados onde quer que eles estejam — documentos, bancos de dados, data lakes e repositórios de conteúdo — sem migrar nem reformatar os dados.

 02 Recupere e “raciocine” usando IA agêntica

O OpenRAG escolhe dinamicamente a melhor abordagem de recuperação — palavra-chave, vetor, híbrida ou lógica de múltiplas etapas (“raciocínio”) — para que suas equipes obtenham respostas precisas e contextualizadas.

 03 Implemente em suas ferramentas e fluxos de trabalho preferidos

Integre a busca com IA a aplicativos de negócios, portais e dashboards por meio de APIs. Entregue respostas consistentes e seguras onde suas equipes trabalham, com o respaldo da governança de nível corporativo no watsonx.data.

Veja o OpenRAG com watsonx.data em ação

Saiba por que os sistemas tradicionais de RAG têm dificuldade com perguntas complexas e de múltiplas fontes, e como o OpenRAG usa uma abordagem agêntica e adaptativa para fornecer respostas mais completas e confiáveis. Um exemplo de conformidade mostra como o OpenRAG fundamenta a IA em dados corporativos governados para garantir precisão em escala.

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Obtenha resultados de busca mais inteligentes

Ilustração de um assistente digital, com ícones de telefone e mensagem digital
Maior precisão com recuperação agêntica em múltiplas etapas

O OpenRAG melhora a precisão ao adaptar estratégias de recuperação — combinando busca híbrida, refinamento de consultas e ciclos de “raciocínio” — para fornecer respostas mais completas e confiáveis a perguntas complexas de negócios.

 
Ilustração de representante de um centro de contato cercado por ícones de gráficos e mensagens digitais
Governança e segurança incorporadas

Ao aplicar políticas consistentes, linhagem e controles de acesso em fontes estruturadas e não estruturadas, o watsonx.data ajuda a garantir que os sistemas de IA operem com dados confiáveis e conectados.

 
Ilustração de um centro de contato modernizado cercado por ícones de mensagens digitais
Busca que escala em ambientes híbridos e multinuvem

O watsonx.data se conecta a dados governados onde quer que eles estejam — na nuvem, on-premises ou distribuídos — ajudando a garantir qualidade consistente na busca com IA e controles de acesso sem duplicar nem mover dados.

 
Ilustração de um centro de contato modernizado cercado por ícones de mensagens digitais
Integração sem dificuldades com fluxos de trabalho de negócios

As APIs incorporam a busca com IA em portais de funcionários, aplicativos para clientes, ferramentas de conhecimento e sistemas de BI. Reduza o atrito nas operações diárias e implemente a busca corporativa onde e como quiser.

 
Ilustração de um assistente digital, com ícones de telefone e mensagem digital
Maior precisão com recuperação agêntica em múltiplas etapas

O OpenRAG melhora a precisão ao adaptar estratégias de recuperação — combinando busca híbrida, refinamento de consultas e ciclos de “raciocínio” — para fornecer respostas mais completas e confiáveis a perguntas complexas de negócios.

 
Ilustração de representante de um centro de contato cercado por ícones de gráficos e mensagens digitais
Governança e segurança incorporadas

Ao aplicar políticas consistentes, linhagem e controles de acesso em fontes estruturadas e não estruturadas, o watsonx.data ajuda a garantir que os sistemas de IA operem com dados confiáveis e conectados.

 
Ilustração de um centro de contato modernizado cercado por ícones de mensagens digitais
Busca que escala em ambientes híbridos e multinuvem

O watsonx.data se conecta a dados governados onde quer que eles estejam — na nuvem, on-premises ou distribuídos — ajudando a garantir qualidade consistente na busca com IA e controles de acesso sem duplicar nem mover dados.

 
Ilustração de um centro de contato modernizado cercado por ícones de mensagens digitais
Integração sem dificuldades com fluxos de trabalho de negócios

As APIs incorporam a busca com IA em portais de funcionários, aplicativos para clientes, ferramentas de conhecimento e sistemas de BI. Reduza o atrito nas operações diárias e implemente a busca corporativa onde e como quiser.

 
Dê o próximo passo

Descubra como o Enterprise Search com IA usando OpenRAG pode ajudar a acelerar suas metas de IA, independentemente do porte da sua empresa.

  1. Leia por que o acesso a todos os dados é importante
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