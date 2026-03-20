Obtenha respostas confiáveis com agentes de IA sensíveis ao contexto alimentados por dados governados e conectados, sem reformular a plataforma ou lock-in
Documentos sem fim. Bases de conhecimento dispersas. Sistemas desconectados. Ferramentas tradicionais de RAG e busca podem retornar resultados incompletos, inconsistentes ou não confiáveis.
O uso de OpenRAG com IBM® watsonx.data leva a IA agêntica para a busca corporativa, gerando insights rápidos e confiáveis.
Conecte-se aos seus dados onde quer que eles estejam — documentos, bancos de dados, data lakes e repositórios de conteúdo — sem migrar nem reformatar os dados.
O OpenRAG escolhe dinamicamente a melhor abordagem de recuperação — palavra-chave, vetor, híbrida ou lógica de múltiplas etapas (“raciocínio”) — para que suas equipes obtenham respostas precisas e contextualizadas.
Integre a busca com IA a aplicativos de negócios, portais e dashboards por meio de APIs. Entregue respostas consistentes e seguras onde suas equipes trabalham, com o respaldo da governança de nível corporativo no watsonx.data.
Saiba por que os sistemas tradicionais de RAG têm dificuldade com perguntas complexas e de múltiplas fontes, e como o OpenRAG usa uma abordagem agêntica e adaptativa para fornecer respostas mais completas e confiáveis. Um exemplo de conformidade mostra como o OpenRAG fundamenta a IA em dados corporativos governados para garantir precisão em escala.