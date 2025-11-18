Como você define um herói de TI? No mundo da TI, os heróis anônimos são técnicos de help desk treinados em vários departamentos ou aplicações. Eles encontram rapidamente respostas para ajudar a resolver o problema de um usuário. Mas como as organizações encontram esses guerreiros tecnológicos? Muitas vezes, eles recorrem à experiência de um provedor de serviços gerenciados (MSP) para aumentar seus recursos de help desk.

Os provedores de serviços gerenciados e suas equipes altamente capacitadas fortalecem os serviços de help desk para as Organizações. No entanto, eles frequentemente enfrentam desafios significativos devido à crescente complexidade dos ambientes de TI e às elevadas expectativas dos clientes. Nas últimas duas décadas, os provedores de serviços gerenciados ajudaram as empresas a se concentrar em competências essenciais enquanto gerenciavam sua infraestrutura de TI, com técnicos de help desk frequentemente solucionando problemas de diversas aplicações para vários clientes simultaneamente. Apesar de seus esforços, aproximadamente 50% dos clientes ainda percebem que seus problemas foram abordados de forma inadequada após o fechamento do chamado.

A CrushBank, designer premiada de aplicações de IA e prestador de serviços de TI da área metropolitana de Nova York, entendeu esses desafios em primeira mão depois de gerenciar o suporte para várias empresas, desde pequenos escritórios de advocacia até grandes consultórios médicos. Os engenheiros do help desk, que deveriam dominar várias aplicações de TI e configurações de clientes, lutavam para atender às demandas dos clientes por resoluções imediatas.

Brian Mullaney, Diretor Principal e Chefe de Receita da CrushBank, destacou as ineficiências do modelo de help desk existente. "Em muitas organizações, os engenheiros gastam cerca de 50% do tempo procurando informações em um oceano de dados, grande parte deles não estruturados e não facilmente recuperáveis. Isso não apenas diminui a produtividade, mas também infla os custos, financiando mais a recuperação de dados do que a resolução de problemas."

Esses desafios afetam diretamente a experiência do cliente e a satisfação, podendo levar a perdas de negócios. Devido à sobrecarga de dados, as empresas e seus help desks estão sobrecarregados, lidando com atrasos na tomada de decisões e lentidões operacionais.

A CrushBank buscou uma solução que usasse tecnologia de IA para filtrar com eficiência dados estruturados e dados não estruturados. Ela fez uma parceria com a IBM e implementou o IBM watsonx.ai, um estúdio de IA de nível empresarial, para revolucionar a forma como os provedores de serviços herenciados e as corporações interagem e utilizam seus dados, aumentando a eficiência, reduzindo os custos e melhorando a satisfação do cliente.