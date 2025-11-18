A CrushBank torna o suporte ao help desk mais acessível e praticável para os clientes
Como você define um herói de TI? No mundo da TI, os heróis anônimos são técnicos de help desk treinados em vários departamentos ou aplicações. Eles encontram rapidamente respostas para ajudar a resolver o problema de um usuário. Mas como as organizações encontram esses guerreiros tecnológicos? Muitas vezes, eles recorrem à experiência de um provedor de serviços gerenciados (MSP) para aumentar seus recursos de help desk.
Os provedores de serviços gerenciados e suas equipes altamente capacitadas fortalecem os serviços de help desk para as Organizações. No entanto, eles frequentemente enfrentam desafios significativos devido à crescente complexidade dos ambientes de TI e às elevadas expectativas dos clientes. Nas últimas duas décadas, os provedores de serviços gerenciados ajudaram as empresas a se concentrar em competências essenciais enquanto gerenciavam sua infraestrutura de TI, com técnicos de help desk frequentemente solucionando problemas de diversas aplicações para vários clientes simultaneamente. Apesar de seus esforços, aproximadamente 50% dos clientes ainda percebem que seus problemas foram abordados de forma inadequada após o fechamento do chamado.
A CrushBank, designer premiada de aplicações de IA e prestador de serviços de TI da área metropolitana de Nova York, entendeu esses desafios em primeira mão depois de gerenciar o suporte para várias empresas, desde pequenos escritórios de advocacia até grandes consultórios médicos. Os engenheiros do help desk, que deveriam dominar várias aplicações de TI e configurações de clientes, lutavam para atender às demandas dos clientes por resoluções imediatas.
Brian Mullaney, Diretor Principal e Chefe de Receita da CrushBank, destacou as ineficiências do modelo de help desk existente. "Em muitas organizações, os engenheiros gastam cerca de 50% do tempo procurando informações em um oceano de dados, grande parte deles não estruturados e não facilmente recuperáveis. Isso não apenas diminui a produtividade, mas também infla os custos, financiando mais a recuperação de dados do que a resolução de problemas."
Esses desafios afetam diretamente a experiência do cliente e a satisfação, podendo levar a perdas de negócios. Devido à sobrecarga de dados, as empresas e seus help desks estão sobrecarregados, lidando com atrasos na tomada de decisões e lentidões operacionais.
A CrushBank buscou uma solução que usasse tecnologia de IA para filtrar com eficiência dados estruturados e dados não estruturados. Ela fez uma parceria com a IBM e implementou o IBM watsonx.ai, um estúdio de IA de nível empresarial, para revolucionar a forma como os provedores de serviços herenciados e as corporações interagem e utilizam seus dados, aumentando a eficiência, reduzindo os custos e melhorando a satisfação do cliente.
A CrushBank embarcou em uma jornada transformadora ao colaborar com a IBM como um de seus primeiros parceiros do ecossistema IBM Watson. "Assim que aprendemos sobre os recursos do estúdio de IA de nível empresarial da IBM, o IBM watsonx.ai, sabíamos que seria uma ótima solução para o que estávamos construindo", disse David Tan, diretor de tecnologia e cofundador da CrushBank. "Precisávamos de uma plataforma realmente poderosa que pudesse nos ajudar a combinar todas essas informações, compilá-las e apresentá-las de volta aos usuários finais", acrescentou Tan. Reconhecendo o potencial dessa tecnologia, a CrushBank se comprometeu em inovar, integrando as mais recentes soluções de IA da IBM do portfólio IBM watsonx à sua oferta CrushBank Neuro, incorporando recursos avançados de grandes modelos de linguagem (LLMs). Com esse aprimoramento, a oferta da CrushBank pode fornecer respostas concisas, correlacionar informações em vários documentos e agilizar a solução de problemas para as equipes de help desk.
O CrushBank Neuro está equipado para ajudar as empresas a acessar rapidamente as informações de que precisam, adaptadas às necessidades de cada departamento. A solução aproveita os recursos de pesquisa conversacional da IA para simplificar o processo de recuperação de informações de vários sistemas de dados corporativos, documentos de clientes e registros departamentais. Não importa se uma organização está procurando o contato principal da empresa de seu cliente, o número de contratos de vendas definidos para expirar ou a última política de férias, o CrushBank Neuro pode fornecer as respostas necessárias usando fontes de dados internas. Os funcionários também podem acessar o Neuro por meio do Microsoft Teams e do Slack.
O lançamento do CrushBank Neuro simplificou os fluxos de trabalho do help desk. Após a seleção do ticket, a aplicação retorna as informações mais pertinentes dos recursos disponíveis, organizadas em um formato fácil de usar para referência rápida. Além disso, o CrushBank Neuro agiliza a recuperação de informações de sistemas, documentos e registros de dados corporativos díspares. O portfólio impulsionado por IA da CrushBank capacita os funcionários a trabalhar de forma mais eficiente, aumentando sua eficácia e o desempenho geral no trabalho. Aproveitando o poder da IBM, a CrushBank continua a revolucionar a forma como os provedores de serviços gerenciados e seus clientes interagem e aproveitam seus dados, promovendo uma abordagem mais ágil, responsiva e inteligente para o suporte de TI.
A colaboração estratégica da CrushBank com a IBM, particularmente a integração do watsonx.ai ao CrushBank Neuro, rendeu benefícios substanciais para seus clientes. Uma das principais vantagens dessa parceria é a redução significativa no tempo médio de resolução dos tickets do help desk. "Estamos vendo um aumento de cerca de 40% no número de tickets que nossos clientes podem fechar por dia", diz David Tan, CTO da CrushBank. Obviamente, isso significa que eles podem expandir os negócios. Eles podem trazer mais clientes, podem expandir sem ter aumentado o quadro de funcionários.”
As soluções da CrushBank oferecem mais do que apenas aumento de eficiência. Elas posicionam as equipes internas e externas de help desk como partes integrantes da experiência do cliente, promovendo um conhecimento mais profundo, que muitas vezes falta no suporte remoto. Essa abordagem também resultou em pontuações mais altas de satisfação do cliente e uma experiência do cliente aprimorada, impulsionada por taxas elevadas de resolução de primeiro nível e respostas rápidas às chamadas.
Além disso, as aplicações da CrushBank ajudam a mitigar os impactos financeiros e operacionais da alta rotatividade de pessoal. Ao incorporar o conhecimento coletivo de engenheiros de alto desempenho em seus dados, a CrushBank captura os padrões de especialização, garantindo que o conhecimento institucional seja mantido e traga benefícios à equipe. Mullaney esclarece que o objetivo de usar as aplicações da CrushBank não é reduzir o número de funcionários. "Usamos o termo "parceria entre funcionários e máquinas", diz ele. Não estamos procurando substituir pessoas. Queremos tornar as pessoas melhores, mais rápidas e mais eficientes em seus trabalhos. E estamos procurando tornar o trabalho em um help desk uma experiência melhor para o funcionário e a pessoa que eles estão apoiando simultaneamente."
Treinar e integrar novas contratações também se tornou um processo mais simplificado com a CrushBank. Em vez de exigir um amplo conhecimento de vários sistemas e recursos, os novos funcionários podem localizar rapidamente soluções por meio de pesquisas intuitivas, aumentando a produtividade. "Novos funcionários integrados em seis semanas podem resolver efetivamente os problemas dos clientes porque eles não precisam saber tudo", diz Mullaney. "Elas podem encontrar tudo com uma pesquisa de uma frase."
Basicamente, a colaboração da CrushBank com a IBM e a implementação do watsonx.ai no CrushBank Neuro criaram uma sinergia poderosa que capacita os provedores de serviços gerenciados e os profissionais de help desk a otimizar sua força de trabalho, melhorar a experiência do cliente e manter o conhecimento institucional, ao mesmo tempo em que promove uma cultura de colaboração entre seres humanos e a IA.
Fundada em 2017 em Syosset, Nova York, por dois veteranos de MSP, cada um com mais de 25 anos de experiência, a CrushBank desenvolveu a primeira aplicação de help desk de TI habilitada para IA. Usando princípios de computação cognitiva, a solução CrushBank analisa, aprende e informa decisões da mesma forma que engenheiros e equipes de suporte fazem. A CrushBank agiliza as operações de help desk, reduzindo as escaladas para o Nível 2 e acima. Engenheiros de help desk veem um aumento na produtividade, e os usuários experimentam maior satisfação com mais resoluções no primeiro contato.
