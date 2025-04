Em 2021, o NDS Cognitive Labs usou sua experiência para personalizar e implementar uma plataforma moderna de assistente virtual de IA sob medida para as necessidades específicas da Clip. Esse esforço se alinhou com a missão da fintech de expandir a inclusão financeira em vários setores e alcançar uma audiência mais ampla. O NDS Cognitive Lab atendeu aos requisitos exclusivos da Clip ao adaptar a plataforma de IA para aprimorar o engajamento e a eficiência operacional, apoiando seus objetivos estratégicos.

O NDS Cognitive Labs usou o processamento de linguagem natural (NLP) do IBM watsonx, integrado ao NeuralSeek e alimentado pela plataforma IBM Cloud, para desenvolver uma solução avançada de IA generativa conversacional que aproveita a técnica de geração aumentada de recuperação (RAG). Esse chatbot pode identificar com precisão as necessidades do usuário e recuperar informações pertinentes e em tempo real de bancos de dados externos, demonstrando a relevância e a profundidade de suas respostas. Ao combinar a recuperação de dados quase instantânea com recursos de linguagem generativa, o assistente virtual fornece soluções altamente precisas e contextualmente ricas para uma ampla gama de consultas (comissões, opções de pagamento remoto, linhas de crédito e muito mais), melhorando significativamente a qualidade e a precisão de suas interações.

Uma das características principais dessa solução inovadora é sua integração perfeita com o Salesforce Cloud, permitindo que o chatbot use dados armazenados na plataforma CRM para obter funcionalidades aprimoradas. Essa integração permite que o assistente de IA gere leads, crie casos de suporte de nível 2, valide identidades de usuários e acesse outras informações relevantes, melhorando, assim, seu desempenho e a experiência geral do usuário. Por meio do NLP, o assistente pode reconhecer quando o cliente se refere a produtos disponíveis e, caso o cliente não seja específico o suficiente, ele pode orientá-lo por meio de sugestões até que a resposta certa seja encontrada.

O assistente virtual também oferece um serviço omnicanal que libera os agentes da central de atendimento para se concentrarem em questões complexas, otimizando a alocação de recursos. Ele pode lidar com mais de 6.000 interações simultâneas, fornecendo respostas imediatas e personalizadas 24 horas por dia.

Além disso, o chatbot se integra sem dificuldades a sites, plataformas de redes sociais, WhatsApp e outros canais digitais, criando uma experiência do cliente unificada e eficiente.