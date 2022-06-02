O fato de que dados ruins custam às empresas milhões de dólares a cada ano é ruim o suficiente, e que muitas empresas nem percebem isso porque não medem o impacto é potencialmente ainda pior. Afinal, como você pode consertar algo do qual não está totalmente ciente?

Antecipar-se a problemas de dados ruins requer observabilidade de dados, que engloba a capacidade de entender a integridade dos dados em seus sistemas. A observabilidade de dados é a única maneira pela qual as organizações podem realmente entender não apenas o impacto de quaisquer dados incorretos, mas também as causas deles, que são imperativas para corrigir a situação e conter o impacto.

Também é importante incorporar a observabilidade de dados em todos os pontos possíveis, com o objetivo de encontrar problemas o mais cedo no pipeline, porque quanto mais esses problemas avançam, mais difíceis (e mais caros) eles se tornam para correções.

Criticamente, essa observabilidade deve ser um imperativo para os líderes de diretoria executiva, como dados ruins podem nos impactar seriamente na receita da empresa (basta perguntar à Unity e X). Tornar a observabilidade de dados uma prioridade para a diretoria executiva, diretores executivos ajudará a organização toda, não apenas as equipes de dados, a se unir em torno dessa iniciativa importante e garantir que ela se torne responsabilidade de todos.

Esse foco na observabilidade de dados de ponta a ponta pode ajudar, em última análise, a:

Identifique problemas de dados antecipadamente no pipeline de dados para conter seu impacto em outras áreas da plataforma e/ou negócios





antecipadamente no pipeline de dados para conter seu impacto em outras áreas da plataforma e/ou negócios Identificar problemas de dados mais rapidamente após o pop-up para ajudar a chegar a soluções mais rapidamente





após o pop-up para ajudar a chegar a soluções mais rapidamente Entender a extensão dos problemas de dados que existem para obter uma visão completa do impacto no negócio

Por sua vez, essa visibilidade pode ajudar as empresas a recuperar mais receita mais rapidamente, tomando as medidas necessárias para mitigar os dados ruins. Espero que o resultado final seja uma correção antes que os problemas acabem custando milhões de dólares. E a única maneira de fazer isso acontecer é se todos, começando com a diretoria executiva, priorizarem a observabilidade de dados.

Saiba mais sobre a plataforma de observabilidade contínua de dados do IBM® Databand e como ela ajuda a detectar incidentes de dados mais cedo, resolvê-los mais rapidamente e entregar dados mais confiáveis para a empresa. Se você está pronto para fazeruma análise mais detalhada, agende uma demonstração hoje mesmo.