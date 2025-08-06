O que é o Apache Pulsar?

Uma mensagem é um pacote de dados que as aplicações criam para outras aplicações usarem. Esses pacotes são usados na ordem em que são transmitidos, até que a aplicação consumidora os processe.

Os sistemas de mensagens facilitam a troca dessas mensagens. Os sistemas de mensagens tradicionais são soluções de middleware (também chamadas de middleware orientado a mensagens, ou MOM). Essas soluções geralmente são compatíveis com dois padrões de distribuição de mensagens: mensagens ponto a ponto e mensagens de publicação/assinatura.

Nas mensagens ponto a ponto, uma aplicação (chamada de remetente) envia uma mensagem para o que é conhecido como fila de mensagens, que armazena a mensagem. Em seguida, outra aplicação (chamada de receptor ou consumidor) recebe a mensagem da fila e a processa. Cada mensagem deve ser consumida apenas uma vez.

Em sistemas de mensagens de publicação/assinatura, ou sistemas de mensagens pub/sub, a aplicação que produz a mensagem é chamada de publicador. As aplicações que a usam são chamadas de assinantes. Cada mensagem é publicada em uma categoria conhecida como tópico, e cada aplicação que assina esse tópico recebe uma cópia de todas as mensagens publicadas nele.

Partições e tópicos particionados podem acelerar o processamento de mensagens. As mensagens publicadas em tópicos particionados são distribuídas entre vários brokers.

As mensagens pub/sub foram projetadas para comunicação no estilo de transmissão, "um para muitos". Mensagens ponto a ponto, como seu nome implica, trocam informações entre um único remetente e um único destinatário.

Entre os sistemas de mensagens tradicionais, o RabbitMQ, uma plataforma de código aberto, é frequentemente citado como o mais popular.