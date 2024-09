Para melhorar sua transferência de dados, o revendedor de alimentos implementou um barramento de serviço corporativo (ESB) na loja com base no IBM MQ e no IBM App Connect. Essa solução incluía o recurso de Telemetria do IBM IBM MQ, que armazena controladores usados para publicar mensagens no ESB de sua loja. A MQ Telemetry foi projetada para conectar endpoints que não oferecem suporte a um cliente MQ completo, mas precisam do mesmo nível de confiabilidade.

"A ESB oferece transformação de dados confiável e entrega a todos os endpoints na loja que usam uma variedade de protocolos", diz o engenheiro de software. "Também nos permite transformar mensagens e publicá-las para que sejam enviadas para sistemas de endpoint remotos que possam estar interessados nelas".



Com o novo sistema implementado, a empresa pode transferir dados de qualquer loja para seu hub central em tempo quase real.