O que é similaridade de cosseno?

A similaridade de cosseno é uma métrica de similaridade amplamente utilizada que determina o quanto dois pontos de dados são similares com base na direção em que estão apontando, em vez de seu comprimento ou tamanho. É especialmente eficaz em espaços de alta dimensão, onde as métricas tradicionais baseadas na distância podem ter dificuldades.

O cálculo da similaridade de cosseno exige a medição do cosseno do ângulo (teta) entre dois vetores diferentes de zero em um espaço de produtos internos. Essa medição produz uma pontuação de similaridade de cosseno. Os valores da similaridade de cosseno variam de -1 a 1:

Uma pontuação de similaridade de cosseno de 1 indica que os vetores estão apontando exatamente na mesma direção.

Uma pontuação de similaridade de cosseno de 0 indica que os vetores são ortogonais, o que significa que eles não têm similaridade direcional.

Uma pontuação de similaridade de cosseno de -1 indica que os vetores apontam em direções exatamente opostas.

Pense nisso como uma comparação de setas: se elas estiverem apontando na mesma direção, são altamente semelhantes. As que estão em ângulos retos não estão relacionadas, e as setas que apontam em direções opostas são diferentes.

Essa abordagem angular é fundamental para muitos sistemas de aprendizado de máquina (ML), processamento de linguagem natural (NLP) e inteligência artificial (IA). Essas tecnologias dependem de representações de dados baseadas em vetores, o que significa que os dados foram convertidos em uma forma numérica para capturar seu significado e semelhança com outros dados.

Por exemplo, um chatbot pode usar técnicas de embedding de palavras para converter texto em formato vetorial, modelos de deep learning para entender a intenção e algoritmos de busca por similaridade para recuperar a resposta mais relevante de um banco de dados. A similaridade de cosseno possibilita cada uma dessas etapas.