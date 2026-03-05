O IBM Db2 define o novo padrão como o banco de dados autônomo para a era da IA agêntica

Durante décadas, o Db2 impulsionou cargas de trabalho de missão crítica, em que a confiabilidade é inegociável e o downtime não é uma opção. O Db2 Genius Hub traz operações de inteligência para esses ambientes Db2, onde as equipes de dados podem ter uma experiência com até:

Redução de 25% nos custos de gerenciamento com correlação de sinais antecipada, para ajudar a evitar que incidentes se transformem em interrupção de negócios.*

de gerenciamento com correlação de sinais antecipada, para ajudar a evitar que incidentes se transformem em interrupção de negócios.* Redução de 30% na intervenção anual com menos horas manuais gastas no combate a incêndios, menos escaladas e tratamento de incidentes mais previsível.*

com menos horas manuais gastas no combate a incêndios, menos escaladas e tratamento de incidentes mais previsível.* Redução de 35% no tempo de resolução com menos tempo correlacionando alertas, logs e dashboards, e mais tempo agindo com base no contexto.*

Durante anos, as operações de bancos de dados ficaram presas em um ciclo de trabalho manual de "manter as luzes acesas". Quando os DBAs estão presos a ciclos de alerta intermináveis, scripts fragmentados e soluções reativas a problemas, a empresa perde seu ativo mais valioso: o tempo para inovar. Estamos indo além da manutenção para um futuro de autonomia governada, onde os sistemas de bancos de dados lidam com tarefas bem delimitadas, mantendo o julgamento humano no centro, liberando as equipes para se concentrarem no trabalho que impulsiona a inovação e a resiliência.

"Enquanto muitos fornecedores se contentam em aplicar um rótulo genérico de 'habilitado para IA' à infraestrutura legada e chamar isso de modernização, a IBM fez o trabalho pesado para incorporar o raciocínio agêntico diretamente na experiência de gerenciamento de bancos de dados com o IBM Db2 Genius Hub", disse Brad Shimmin, Vice-presidente e Líder de Práticas do The Futurum Group. “Os recursos disponíveis hoje não são uma mera lavagem de IA. O Db2 Genius Hub foi projetado para servir como um multiplicador de forças genuíno, que muda o papel do DBA de visualização reativa do dashboard para governança proativa. Ao automatizar grande parte da lida operacional trabalhosa que consome as equipes de dados atualmente, essa versão oferece autonomia pragmática, que é exatamente aquilo de que as empresas precisam para liberar valor real para os negócios."