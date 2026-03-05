O IBM Db2 define o novo padrão como o banco de dados autônomo para a era da IA agêntica

A experiência de bancos de dados autônomos do Db2 está revolucionando o gerenciamento de bancos de dados, impulsionada pelo recém-lançado IBM Db2 Genius Hub.
Hoje, a IBM apresentou o próximo capítulo do Db2: o banco de dados autônomo desenvolvido com o recém-lançado Db2 Genius Hub. O banco de dados autônomo monitora, detecta e reage proativamente a problemas, agindo de forma autônoma quando apropriado com supervisão humana.
Essa experiência é possibilitada pelo Db2 Genius Hub, um console impulsionado por IA de última geração, que transforma a forma como os administradores de bancos de dados Db2 (DBAs) gerenciam propriedades de dados extensas e complexas, mudando as operações de bancos de dados de resolução reativa de problemas para resiliência proativa baseada em agentes.
Durante décadas, o Db2 impulsionou cargas de trabalho de missão crítica, em que a confiabilidade é inegociável e o downtime não é uma opção. O Db2 Genius Hub traz operações de inteligência para esses ambientes Db2, onde as equipes de dados podem ter uma experiência com até:
Durante anos, as operações de bancos de dados ficaram presas em um ciclo de trabalho manual de "manter as luzes acesas". Quando os DBAs estão presos a ciclos de alerta intermináveis, scripts fragmentados e soluções reativas a problemas, a empresa perde seu ativo mais valioso: o tempo para inovar. Estamos indo além da manutenção para um futuro de autonomia governada, onde os sistemas de bancos de dados lidam com tarefas bem delimitadas, mantendo o julgamento humano no centro, liberando as equipes para se concentrarem no trabalho que impulsiona a inovação e a resiliência.
"Enquanto muitos fornecedores se contentam em aplicar um rótulo genérico de 'habilitado para IA' à infraestrutura legada e chamar isso de modernização, a IBM fez o trabalho pesado para incorporar o raciocínio agêntico diretamente na experiência de gerenciamento de bancos de dados com o IBM Db2 Genius Hub", disse Brad Shimmin, Vice-presidente e Líder de Práticas do The Futurum Group. “Os recursos disponíveis hoje não são uma mera lavagem de IA. O Db2 Genius Hub foi projetado para servir como um multiplicador de forças genuíno, que muda o papel do DBA de visualização reativa do dashboard para governança proativa. Ao automatizar grande parte da lida operacional trabalhosa que consome as equipes de dados atualmente, essa versão oferece autonomia pragmática, que é exatamente aquilo de que as empresas precisam para liberar valor real para os negócios."
O Db2 Genius Hub é um console de gerenciamento de dados impulsionado por IA que introduz recursos autônomos para operações do Db2, baseados em raciocínio orientado por IA e fluxos de trabalho agênticos integrados.
O Db2 Genius Hub define uma direção clara para operações de bancos de dados autônomas, mantendo as equipes no controle. Hoje, no lançamento, ele opera como um sistema human-in-the-loop, onde a execução é projetada para aprovação explícita e automação bem limitada. À medida que avançamos no Db2 Genius Hub, os recursos do console expandirão a operação autônoma onde for segura e governada, permitindo que as equipes adotem a autonomia em seu próprio ritmo, mantendo a transparência e o controle em todos os ambientes de produção.
O Db2 Genius Hub oferece recursos de bancos de dados autônomos por meio de três áreas operacionais principais, que definem como as operações diárias de bancos de dados mudam:
Veja o Db2 Genius Hub em ação: detecção de anomalias, análise de mudanças e pesquisa de telemetria conversacional.
As equipes observam o maior impacto durante incidentes, quando os minutos são mais importantes.
"O IBM Db2 Genius Hub é um multiplicador de forças para nossa equipe de dados", disse Frank Fillmore, CEO do Fillmore Group. "A diferença é imediata: em vez de reconstruir incidentes a partir de dashboards e logs, podemos chegar a 'o que mudou' e 'o que fazer a seguir' em minutos. E como o sistema foi projetado para controle human-in-the-loop, podemos nos mover mais rápido sem abrir mão da supervisão. Esse é o tipo de inovação que escala sua empresa.”
Veja como isso ganha vida em um incidente que as equipes frequentemente enfrentam: resposta a incidentes no meio do dia.
O resultado: tempo de resolução mais rápido, redução de interrupções e operação com maior confiança.
O Db2 tem sido o banco de dados no qual as empresas confiam quando desempenho, previsibilidade e governança são importantes. O Db2 Genius Hub é o próximo salto da IBM, permitindo uma experiência de bancos de dados autônoma que traz inteligência agêntica para o gerenciamento de cargas de trabalho de missão crítica.
O IBM Db2 Genius Hub já está disponível. Inscreva-se para iniciar sua avaliação e adotar uma experiência de banco de dados autônomo no seu próprio ritmo, desde a exploração prática até operações de produção.
Escolha seu caminho para começar:
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* Os resultados são baseados em testes internos de pré-lançamento. As métricas são preliminares e podem variar de acordo com o ambiente, a carga de trabalho e a configuração.