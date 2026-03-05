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Inteligência artificial Automação de TI

O IBM Db2 define o novo padrão como o banco de dados autônomo para a era da IA agêntica

A experiência de bancos de dados autônomos do Db2 está revolucionando o gerenciamento de bancos de dados, impulsionada pelo recém-lançado IBM Db2 Genius Hub.

Publicado 05/03/2026

Hoje, a IBM apresentou o próximo capítulo do Db2: o banco de dados autônomo desenvolvido com o recém-lançado Db2 Genius Hub. O banco de dados autônomo monitora, detecta e reage proativamente a problemas, agindo de forma autônoma quando apropriado com supervisão humana.

Essa experiência é possibilitada pelo Db2 Genius Hub, um console impulsionado por IA de última geração, que transforma a forma como os administradores de bancos de dados Db2 (DBAs) gerenciam propriedades de dados extensas e complexas, mudando as operações de bancos de dados de resolução reativa de problemas para resiliência proativa baseada em agentes.

Impulsionando cargas de trabalho de missão crítica de forma autônoma

Durante décadas, o Db2 impulsionou cargas de trabalho de missão crítica, em que a confiabilidade é inegociável e o downtime não é uma opção. O Db2 Genius Hub traz operações de inteligência para esses ambientes Db2, onde as equipes de dados podem ter uma experiência com até:

  • Redução de 25% nos custos de gerenciamento com correlação de sinais antecipada, para ajudar a evitar que incidentes se transformem em interrupção de negócios.*
  • Redução de 30% na intervenção anual com menos horas manuais gastas no combate a incêndios, menos escaladas e tratamento de incidentes mais previsível.*
  • Redução de 35% no tempo de resolução com menos tempo correlacionando alertas, logs e dashboards, e mais tempo agindo com base no contexto.*

Durante anos, as operações de bancos de dados ficaram presas em um ciclo de trabalho manual de "manter as luzes acesas". Quando os DBAs estão presos a ciclos de alerta intermináveis, scripts fragmentados e soluções reativas a problemas, a empresa perde seu ativo mais valioso: o tempo para inovar. Estamos indo além da manutenção para um futuro de autonomia governada, onde os sistemas de bancos de dados lidam com tarefas bem delimitadas, mantendo o julgamento humano no centro, liberando as equipes para se concentrarem no trabalho que impulsiona a inovação e a resiliência.

"Enquanto muitos fornecedores se contentam em aplicar um rótulo genérico de 'habilitado para IA' à infraestrutura legada e chamar isso de modernização, a IBM fez o trabalho pesado para incorporar o raciocínio agêntico diretamente na experiência de gerenciamento de bancos de dados com o IBM Db2 Genius Hub", disse Brad Shimmin, Vice-presidente e Líder de Práticas do The Futurum Group. “Os recursos disponíveis hoje não são uma mera lavagem de IA. O Db2 Genius Hub foi projetado para servir como um multiplicador de forças genuíno, que muda o papel do DBA de visualização reativa do dashboard para governança proativa. Ao automatizar grande parte da lida operacional trabalhosa que consome as equipes de dados atualmente, essa versão oferece autonomia pragmática, que é exatamente aquilo de que as empresas precisam para liberar valor real para os negócios."

O que é o Db2 Genius Hub?

O Db2 Genius Hub é um console de gerenciamento de dados impulsionado por IA que introduz recursos autônomos para operações do Db2, baseados em raciocínio orientado por IA e fluxos de trabalho agênticos integrados.

O Db2 Genius Hub define uma direção clara para operações de bancos de dados autônomas, mantendo as equipes no controle. Hoje, no lançamento, ele opera como um sistema human-in-the-loop, onde a execução é projetada para aprovação explícita e automação bem limitada. À medida que avançamos no Db2 Genius Hub, os recursos do console expandirão a operação autônoma onde for segura e governada, permitindo que as equipes adotem a autonomia em seu próprio ritmo, mantendo a transparência e o controle em todos os ambientes de produção.

Três áreas operacionais que definem a mudança autônoma: manter, curar e responder

O Db2 Genius Hub oferece recursos de bancos de dados autônomos por meio de três áreas operacionais principais, que definem como as operações diárias de bancos de dados mudam:

  1. Manutenção agêntica: lida com trabalho operacional recorrente, como atualizações de mecanismos, aplicação de patches, verificações de integridade, otimização de desempenho e backup e recuperação. Ao automatizar essas tarefas bem delimitadas, o Db2 Genius Hub reduz o esforço manual contínuo e ajuda a manter o desempenho e a disponibilidade consistentes em todo o patrimônio de bancos de dados.
  2. Cura agêntica: analisa continuamente o comportamento das cargas de trabalho e os sinais do sistema para identificar anomalias precocemente e evitar que os problemas se materializem. Isso inclui detectar comportamentos de bloqueio, regressões de consultas e enfileiramento de cargas de trabalho antes que afetem os usuários, reduzindo o volume de alertas que requerem atenção humana.
  3. Resposta agêntica: quando ocorrem problemas, o Db2 Genius Hub reduz o tempo de resolução ao realizar uma análise do que mudou, uma investigação multietapas e uma análise log analysis profunda. Explicações claras e contextuais são apresentadas para orientar as próximas etapas, reduzindo o tempo gasto na investigação manual da causa raiz.

Veja o Db2 Genius Hub em ação: detecção de anomalias, análise de mudanças e pesquisa de telemetria conversacional.

Como o Db2 Genius Hub se comporta quando minutos fazem diferença

As equipes observam o maior impacto durante incidentes, quando os minutos são mais importantes.

"O IBM Db2 Genius Hub é um multiplicador de forças para nossa equipe de dados", disse Frank Fillmore, CEO do Fillmore Group. "A diferença é imediata: em vez de reconstruir incidentes a partir de dashboards e logs, podemos chegar a 'o que mudou' e 'o que fazer a seguir' em minutos. E como o sistema foi projetado para controle human-in-the-loop, podemos nos mover mais rápido sem abrir mão da supervisão. Esse é o tipo de inovação que escala sua empresa.”

Veja como isso ganha vida em um incidente que as equipes frequentemente enfrentam: resposta a incidentes no meio do dia.

  • 14h — Cura agêntica: uma anomalia de desempenho que pode ameaçar a disponibilidade é sinalizada antecipadamente. O Db2 Genius Hub identifica a causa mais provável e apresenta as evidências corroboradoras, para que as equipes não comecem do zero.
  • 14h01 — Resposta do agente: o DBA faz avaliações da análise e aprofunda a causa raiz: O que mudou? Por que o problema ocorreu? O Db2 Genius Hub fornece contexto no nível da consulta e do plano, além das próximas etapas recomendadas para validar e resolver.
  • 14h04 — Manutenção agêntica: o DBA executa uma verificação de resiliência para confirmar se não há outros sinais de alerta e, em seguida, aplica a correção aprovada e recomendada pela IA para restaurar a integridade normal do banco de dados.

O resultado: tempo de resolução mais rápido, redução de interrupções e operação com maior confiança.

Redefinição do banco de dados autônomo

O Db2 tem sido o banco de dados no qual as empresas confiam quando desempenho, previsibilidade e governança são importantes. O Db2 Genius Hub é o próximo salto da IBM, permitindo uma experiência de bancos de dados autônoma que traz inteligência agêntica para o gerenciamento de cargas de trabalho de missão crítica.

O IBM Db2 Genius Hub já está disponível. Inscreva-se para iniciar sua avaliação e adotar uma experiência de banco de dados autônomo no seu próprio ritmo, desde a exploração prática até operações de produção.

Escolha seu caminho para começar:

  • Experimente rapidamente: comece uma avaliação hoje mesmo para explorar o Db2 Genius Hub.
  • Execute-o em produção: o Db2 AI Standard e o Db2 AI Advanced incluem o Db2 Genius Hub. 
  • Já está usando o Db2 Intelligence Center? Os clientes que adquiriram o Db2 Intelligence Center farão um upgrade para o Db2 Genius Hub. Saiba mais.

Saiba mais sobre o Db2 Genius Hub

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Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

David Kalmuk

Distinguished Engineer, Databases, Data & AI

IBM Software

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Renúncia de responsabilidade

* Os resultados são baseados em testes internos de pré-lançamento. As métricas são preliminares e podem variar de acordo com o ambiente, a carga de trabalho e a configuração.