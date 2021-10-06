O que são regras de negócios?

As regras de negócios orientam a tomada de decisões diárias dentro das empresas, delineando as relações entre objetos, como os nomes dos clientes e seus respectivos pedidos.

A tradução das atividades empresariais de uma organização em uma lógica de negócios concreta permite que engenheiros de software e analistas de negócios apliquem essas regras em ferramentas de fluxo de trabalho ou outras aplicações para possibilitar a automação de processos. Sem elas, atualizar processos pode se tornar mais árduo e demorado, e os documentos podem estar sujeitos a mais erros humanos e inconsistências. Ao implementar regras de negócios em toda a organização, uma empresa pode economizar tempo e dinheiro, otimizando o trabalho para os stakeholders certos e reduzindo a rotatividade.

 Regras de negócios vs. requisitos de negócios

Algumas pessoas podem confundir os termos "regras de negócios" e "requisitos de negócios", mas, na verdade, eles são muito distintos e diferentes. Como resultado, vale a pena observar como são usados em ambientes empresariais.

As regras de negócios fornecem a base para os sistemas de automação, ao transformar informações documentadas ou não documentadas em várias declarações condicionais. Por exemplo, ao realizar uma ordem de compra, pode haver um processo de aprovação diferente, dependendo do valor. Ferramentas e serviços com valor abaixo de cinco mil dólares podem necessitar apenas da aprovação do gerente, mas, à medida que os custos aumentam, pode ser necessária a aprovação da diretoria executiva. As regras de negócios formalizam esse processo estabelecendo limites nos quais as faturas são enviadas para a alta administração ou para gerentes de linha de frente. Declarações condicionais como essas são aplicadas em diversos processos empresariais.

Os requisitos de negócios estabelecem os critérios de sucesso para um determinado projeto. Ao especificar as tarefas e os recursos necessários para completar o projeto, as equipes podem visualizar com mais clareza os obstáculos e lacunas para atingir seu objetivo. Esse exercício é geralmente realizado no início de um projeto empresarial para alinhar expectativas entre os stakeholders e abordar quaisquer necessidades adicionais para a conclusão do projeto.
Tipos de regras de negócios

As regras de negócios podem ser classificadas de várias maneiras, e sua classificação pode variar dependendo da fonte de informação. No entanto, independentemente de sua categorização, as regras de negócios são geralmente expressas usando qualificadores de lógica formal, como: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN" etc. Essa sintaxe é utilizada nos seguintes tipos de regras de negócios:

  • Regras de restrição estabelecem condições que impõem restrições nas estruturas de objetos. Isso pode ser subdividido em três diferentes subconjuntos de regras, que incluem estímulo e resposta, restrições de operação e restrições de estrutura. Regras de estímulo e resposta exigem que certas condições sejam verdadeiras antes de uma ação ser tomada, enquanto as regras de restrição de operação impõem limitações antes e depois de uma operação específica. Por fim, as regras de restrição de estrutura estabelecem políticas em torno de classes, objetos e as relações entre eles, que não devem ser desconsideradas.

  • Regras de derivação definem condições sob as quais fatos podem ser inferidos a partir de outras informações. Essas regras são divididas em dois subconjuntos, que incluem regras de inferência e regras de cálculo. Regras de inferência especificam que, se certos fatos forem verdadeiros, uma conclusão particular pode ser determinada, enquanto as regras de cálculo utilizam algoritmos para fazer essas inferências.

Esses tipos de regras formam a base dos motores de regras, permitindo que as organizações automatizem decisões de negócios para agilizar uma variedade de processos, como pedidos de clientes e envio de mercadorias. Elas aprimoram os processos de negócios ao fornecer orientação sobre quando esses processos devem ser iniciados, interrompidos ou alterados, a fim de aplicar políticas de forma consistente em toda a empresa.
Exemplos de regras de negócios

As regras de negócios são usadas em uma variedade de casos de uso, que podem ser baseados em restrições internas ou externas. Alguns exemplos incluem:

  • Conformidade: agências reguladoras podem aplicar regras rígidas em diversos setores, como finanças, seguros, saúde e marketing. As regras de negócios podem ajudar a garantir que quaisquer documentos revisados por órgãos reguladores atendam aos requisitos respectivos.

  • Aprovação de aplicações: os mercados bancário e imobiliário utilizam regras de negócios para processos de aplicação de empréstimos habitacionais ou propriedades de aluguel. Por exemplo, uma organização pode rejeitar um candidato se sua pontuação de crédito estiver abaixo de um limite específico.

  • Serviços de assinatura: as empresas podem utilizar regras de negócios para encerrar seus serviços a um cliente específico caso o pagamento não seja recebido dentro de um número determinado de dias. Isso garante que a empresa não desperdice recursos em um cliente que não está gerando receita.

  • Ordens de compra e devoluções: regras de negócios também podem ser aplicadas no setor de varejo. Por exemplo, uma empresa pode rejeitar a solicitação de devolução de um cliente para um determinado produto se ela estiver fora do período de 30 dias.

  • Personalização: ferramentas de automação de marketing permitem que empresas personalizem seus sites com base nos atributos dos visitantes, permitindo que os profissionais de marketing utilizem um conjunto de regras de negócios para direcionar mensagens a diferentes segmentos de público. Por exemplo, se você for um visitante recorrente de um site, a empresa pode exibir fotos da categoria de produtos que você viu por último na página inicial, enquanto um novo visitante pode ver imagens dos produtos mais populares da empresa.
Benefícios das regras de negócios

As regras de negócios podem gerar diversos benefícios para as organizações, agilizando as operações empresariais e, consequentemente, reduzindo custos gerais.

  • Aumento de eficiência: programar regras de negócios em aplicações e fluxos de trabalho pode economizar tempo a longo prazo. Quando as regras de negócios precisam ser atualizadas devido a mudanças em regulamentações ou padrões da empresa, apenas esse aspecto do programa precisa ser modificado, em vez de realizar atualizações manuais em toda a aplicação de software. Essas atualizações geralmente podem ser feitas por recursos menos técnicos, como analistas de negócios, liberando os recursos técnicos para problemas empresariais mais complexos.

  • Melhoria na consistência: as regras de negócios garantem que as tarefas sejam executadas de forma consistente, já que critérios específicos precisam ser atendidos para que uma determinada tarefa seja realizada. Por exemplo, agências reguladoras podem exigir a conclusão de determinados documentos. As empresas podem criar modelos personalizados que não serão marcados como completos até que todos os campos obrigatórios tenham sido preenchidos. Como resultado, há menos erros humanos e, se todas as regras de negócios forem implementadas corretamente, os líderes podem ter a certeza de que estão atendendo aos requisitos de conformidade, evitando taxas e penalidades desnecessárias.

  • Menos complexidade: a documentação das regras de negócios pode, potencialmente, ser reaproveitada para outras áreas da empresa, e as equipes podem reutilizar esses documentos para outros fluxos de trabalho, reduzindo a complexidade em toda a organização.

A mineração de processos e outras análises empresariais podem ajudar a identificar áreas onde as regras de negócios podem ser aplicadas em sua empresa para capitalizar esses benefícios.
Mecanismos de regras de negócios e sistemas de gerenciamento de regras de negócios (BRMSs)

Para ajudar as organizações a se manterem ágeis e responsivas, o software de automação de processos de decisão permite o gerenciamento de regras de negócios de forma independente de outros processos de computação empresarial. Em particular, os sistemas de gerenciamento de regras de negócios (BRMSs) são capazes de automatizar a criação e implementação da lógica de negócios em tempo real, sem dependências de outras aplicações e processos, permitindo que um repositório único de lógica de decisão seja facilmente compartilhado em toda a empresa.

Ferramentas comuns para definir e gerenciar a lógica de decisão, juntamente com um ambiente de tempo de execução comum, permitem que tanto desenvolvedores quanto stakeholders com menos conhecimento técnico possam implementar e modificar processos de tomada de decisão automatizados de forma eficiente. Elas também garantem a aplicação consistente de conjuntos de regras complexas em grandes ambientes.

Um mecanismo de regras de negócios transforma uma ou mais regras em lógica de negócios, que funciona em um ambiente de produção de tempo de execução. Atualmente, a maioria dos mecanismos de regras de negócios está integrada a soluções BRMS em grande escala que podem ser integradas a arquiteturas orientadas a serviços ou baseadas em microsserviços. Os BRMSs modernos frequentemente utilizam aprendizado de máquina ou sistemas especialistas baseados em regras para otimizar a tomada de decisões, melhorar a experiência do cliente e facilitar operações mais eficientes.
