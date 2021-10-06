O que são regras de negócios?

Algumas pessoas podem confundir os termos "regras de negócios" e "requisitos de negócios", mas, na verdade, eles são muito distintos e diferentes. Como resultado, vale a pena observar como são usados em ambientes empresariais.

As regras de negócios fornecem a base para os sistemas de automação, ao transformar informações documentadas ou não documentadas em várias declarações condicionais. Por exemplo, ao realizar uma ordem de compra, pode haver um processo de aprovação diferente, dependendo do valor. Ferramentas e serviços com valor abaixo de cinco mil dólares podem necessitar apenas da aprovação do gerente, mas, à medida que os custos aumentam, pode ser necessária a aprovação da diretoria executiva. As regras de negócios formalizam esse processo estabelecendo limites nos quais as faturas são enviadas para a alta administração ou para gerentes de linha de frente. Declarações condicionais como essas são aplicadas em diversos processos empresariais.

Os requisitos de negócios estabelecem os critérios de sucesso para um determinado projeto. Ao especificar as tarefas e os recursos necessários para completar o projeto, as equipes podem visualizar com mais clareza os obstáculos e lacunas para atingir seu objetivo. Esse exercício é geralmente realizado no início de um projeto empresarial para alinhar expectativas entre os stakeholders e abordar quaisquer necessidades adicionais para a conclusão do projeto.