O que são regras de negócios?

As regras de negócios orientam a tomada de decisões diárias dentro das empresas, delineando as relações entre objetos, como os nomes dos clientes e seus respectivos pedidos.
A tradução das atividades empresariais de uma organização em uma lógica de negócios concreta permite que engenheiros de software e analistas de negócios apliquem essas regras em ferramentas de fluxo de trabalho ou outras aplicações para possibilitar a automação de processos. Sem elas, atualizar processos pode se tornar mais árduo e demorado, e os documentos podem estar sujeitos a mais erros humanos e inconsistências. Ao implementar regras de negócios em toda a organização, uma empresa pode economizar tempo e dinheiro, otimizando o trabalho para os stakeholders certos e reduzindo a rotatividade.
Algumas pessoas podem confundir os termos "regras de negócios" e "requisitos de negócios", mas, na verdade, eles são muito distintos e diferentes. Como resultado, vale a pena observar como são usados em ambientes empresariais.
As regras de negócios fornecem a base para os sistemas de automação, ao transformar informações documentadas ou não documentadas em várias declarações condicionais. Por exemplo, ao realizar uma ordem de compra, pode haver um processo de aprovação diferente, dependendo do valor. Ferramentas e serviços com valor abaixo de cinco mil dólares podem necessitar apenas da aprovação do gerente, mas, à medida que os custos aumentam, pode ser necessária a aprovação da diretoria executiva. As regras de negócios formalizam esse processo estabelecendo limites nos quais as faturas são enviadas para a alta administração ou para gerentes de linha de frente. Declarações condicionais como essas são aplicadas em diversos processos empresariais.
Os requisitos de negócios estabelecem os critérios de sucesso para um determinado projeto. Ao especificar as tarefas e os recursos necessários para completar o projeto, as equipes podem visualizar com mais clareza os obstáculos e lacunas para atingir seu objetivo. Esse exercício é geralmente realizado no início de um projeto empresarial para alinhar expectativas entre os stakeholders e abordar quaisquer necessidades adicionais para a conclusão do projeto.
As regras de negócios podem ser classificadas de várias maneiras, e sua classificação pode variar dependendo da fonte de informação. No entanto, independentemente de sua categorização, as regras de negócios são geralmente expressas usando qualificadores de lógica formal, como: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN" etc. Essa sintaxe é utilizada nos seguintes tipos de regras de negócios:
Esses tipos de regras formam a base dos motores de regras, permitindo que as organizações automatizem decisões de negócios para agilizar uma variedade de processos, como pedidos de clientes e envio de mercadorias. Elas aprimoram os processos de negócios ao fornecer orientação sobre quando esses processos devem ser iniciados, interrompidos ou alterados, a fim de aplicar políticas de forma consistente em toda a empresa.
As regras de negócios são usadas em uma variedade de casos de uso, que podem ser baseados em restrições internas ou externas. Alguns exemplos incluem:
As regras de negócios podem gerar diversos benefícios para as organizações, agilizando as operações empresariais e, consequentemente, reduzindo custos gerais.
A mineração de processos e outras análises empresariais podem ajudar a identificar áreas onde as regras de negócios podem ser aplicadas em sua empresa para capitalizar esses benefícios.
Para ajudar as organizações a se manterem ágeis e responsivas, o software de automação de processos de decisão permite o gerenciamento de regras de negócios de forma independente de outros processos de computação empresarial. Em particular, os sistemas de gerenciamento de regras de negócios (BRMSs) são capazes de automatizar a criação e implementação da lógica de negócios em tempo real, sem dependências de outras aplicações e processos, permitindo que um repositório único de lógica de decisão seja facilmente compartilhado em toda a empresa.
Ferramentas comuns para definir e gerenciar a lógica de decisão, juntamente com um ambiente de tempo de execução comum, permitem que tanto desenvolvedores quanto stakeholders com menos conhecimento técnico possam implementar e modificar processos de tomada de decisão automatizados de forma eficiente. Elas também garantem a aplicação consistente de conjuntos de regras complexas em grandes ambientes.
Um mecanismo de regras de negócios transforma uma ou mais regras em lógica de negócios, que funciona em um ambiente de produção de tempo de execução. Atualmente, a maioria dos mecanismos de regras de negócios está integrada a soluções BRMS em grande escala que podem ser integradas a arquiteturas orientadas a serviços ou baseadas em microsserviços. Os BRMSs modernos frequentemente utilizam aprendizado de máquina ou sistemas especialistas baseados em regras para otimizar a tomada de decisões, melhorar a experiência do cliente e facilitar operações mais eficientes.
Automatize seus fluxos de trabalho digitais para aumentar a produtividade, eficiência e insights — em ambientes locais ou na nuvem.
Descubra, capture, analise, automatize e controle decisões de negócios baseadas em regras no local ou na nuvem.
Processos mais rápidos e tempos de espera menores para os clientes. Essa é a genialidade da automação impulsionada por IA.
Comece sua jornada de automação com o IBM Robotic Process Automation (RPA). É uma solução orientada por IA que ajuda você a automatizar mais processos de negócios e de TI em escala com a facilidade e a velocidade da RPA tradicional.