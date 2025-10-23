Por que projetos de IA fracassam: a armadilha do experimento científico e como evitá-la

As plataformas e ferramentas certas são críticas para uma abordagem escalável e unificada à IA. Mas dois outros elementos são indiscutivelmente tão importantes: dados e cultura.

Os dados são a espinha dorsal de um programa de IA de sucesso. É neles que os modelos de IA são treinados e é o que as empresas usam para determinar se vale a pena prosseguir com um caso de uso. No entanto, os especialistas estimam que menos de 1% dos dados empresariais, até agora, foram incorporados a modelos de IA. Esses dados não utilizados representam uma enorme oportunidade para as empresas.

Aproveitar isso significa trabalhar na solidificação de suas bases de dados, ou seja, garantir que seus dados estejam limpos, organizados e seguros, enquanto buscam pilotos de IA. No caso da PepsiCo, a empresa colaborou com a IBM Consulting em uma estratégia de dados robusta para gerenciar seus mais de 60 petabytes de dados.

Mais perto de casa, a organização de dados era um componente central na iniciativa da IBM de transformar nossos próprios recursos humanos com a IA agêntica. O treinamento e o ajuste fino de modelos em conjuntos de dados específicos de domínio nos ajudaram a desenvolver um agente virtual, o AskHR, que automatizou mais de 80 tarefas de RH e agora se envolve em 1,5 milhão de conversas com funcionários anualmente.

Os funcionários podem usar o AskHR para solicitar cartas de verificação de emprego, enviar solicitações de férias e receber informações importantes sobre tudo, desde licenças médicas até indenizações. Como resultado, desde o ano passado, os chamados de suporte e os custos operacionais caíram substancialmente, enquanto nossos profissionais de RH têm maior largura de banda para se concentrar nas prioridades estratégicas.

É claro que o AskHR não teria alcançado sua escala se nossos funcionários não estivessem dispostos a usá-lo. Isso também vale para praticamente todas as outras iniciativas empresariais de IA. Líderes empresariais devem ter o cuidado de estabelecer o tom e a cultura adequados em torno da adoção da IA.

Isso significa ser aberto a como a IA aprimora o trabalho dos funcionários e, ao mesmo tempo, prepará-los para colher esses benefícios. Para estes últimos, os programas de educação e treinamento de habilidades são fundamentais; entender como as ferramentas impulsionadas por IA funcionam e como usá-las da melhor maneira.

Em muitos casos, os gerentes aprendem ao lado de seus funcionários, e isso é ótimo: reforça o fato de que a adoção bem-sucedida da IA na empresa é um esporte de equipe. No final das contas, estamos todos aprendendo, melhorando e ultrapassando limites juntos. Skunkworks e silos não precisam ser aplicados.