À medida que a força de trabalho da IBM cresceu globalmente, o departamento de Recursos Humanos (RH) enfrentou uma complexidade cada vez maior. Processos isolados, políticas inconsistentes entre as regiões e alta dependência de tarefas manuais e repetitivas sobrecarregavam tanto os funcionários quanto os profissionais de RH. Os principais pontos problemáticos identificados também incluíam experiências multicanal que resultavam em baixa satisfação dos usuários, repasses que atrasavam as respostas e profissionais de RH sobrecarregados com tarefas não estratégicas.

Apesar de inovações digitais anteriores no departamento, a IBM reconheceu que a IA tradicional e as soluções em nuvem, sozinhas, não conseguiam atender às crescentes expectativas por um suporte de RH mais rápido e personalizado. A empresa já havia implementado o princípio “eliminar, simplificar, automatizar” e uma metodologia para “transformar, não transferir” — garantindo que nenhum processo ineficiente fosse automatizado e que todos os redesigns estivessem ancorados na reimaginação das experiências dos funcionários. Agora, havia uma necessidade crítica de ir além de experiências fragmentadas e migrar para um sistema unificado e inteligente, capaz de otimizar fluxos de trabalho, oferecer suporte instantâneo e preciso e liberar especialistas de RH para focarem em trabalhos estratégicos de maior valor.

Era hora de transformar as operações de RH e preparar o cenário para inaugurar uma nova era de serviços do setor, impulsionada por IA generativa avançada, automação e um compromisso com a inovação contínua e práticas éticas de IA.