O RH da IBM aprimora a experiência dos funcionários com o IBM watsonx Orchestrate
À medida que a força de trabalho da IBM cresceu globalmente, o departamento de Recursos Humanos (RH) enfrentou uma complexidade cada vez maior. Processos isolados, políticas inconsistentes entre as regiões e alta dependência de tarefas manuais e repetitivas sobrecarregavam tanto os funcionários quanto os profissionais de RH. Os principais pontos problemáticos identificados também incluíam experiências multicanal que resultavam em baixa satisfação dos usuários, repasses que atrasavam as respostas e profissionais de RH sobrecarregados com tarefas não estratégicas.
Apesar de inovações digitais anteriores no departamento, a IBM reconheceu que a IA tradicional e as soluções em nuvem, sozinhas, não conseguiam atender às crescentes expectativas por um suporte de RH mais rápido e personalizado. A empresa já havia implementado o princípio “eliminar, simplificar, automatizar” e uma metodologia para “transformar, não transferir” — garantindo que nenhum processo ineficiente fosse automatizado e que todos os redesigns estivessem ancorados na reimaginação das experiências dos funcionários. Agora, havia uma necessidade crítica de ir além de experiências fragmentadas e migrar para um sistema unificado e inteligente, capaz de otimizar fluxos de trabalho, oferecer suporte instantâneo e preciso e liberar especialistas de RH para focarem em trabalhos estratégicos de maior valor.
Era hora de transformar as operações de RH e preparar o cenário para inaugurar uma nova era de serviços do setor, impulsionada por IA generativa avançada, automação e um compromisso com a inovação contínua e práticas éticas de IA.
Nos últimos seis anos, a IBM aprimorou continuamente seu agente virtual interno, AskHR, para automatizar mais de 80 tarefas de RH e lidar com mais de 1,5 milhão de conversas de funcionários por ano. Mais recentemente, em 2025, a equipe integrou o IBM® watsonx Orchestrate para aprimorar os recursos de IA generativa e automação agêntica do AskHR. Essas atualizações continuam promovendo uma experiência unificada e conversacional que ajuda os funcionários a acessar o suporte de RH de forma rápida, intuitiva e em seu idioma preferido.
Atualmente, o AskHR opera em um modelo de suporte de dois níveis: a IA lida com solicitações rotineiras, enquanto consultores humanos cuidam de necessidades mais complexas, promovendo tanto eficiência quanto um atendimento personalizado. Nos bastidores, processos complexos de RH são otimizados por meio de integração profunda com sistemas corporativos como Workday, SAP e Concur.
Graças a esses recursos aprimorados, os funcionários podem perguntar: “Onde posso ver meu holerite?” ou “Qual é a política de licença médica?” e receber respostas personalizadas, alinhadas à folha de pagamento e às políticas locais de RH. Eles podem solicitar cartas de comprovação de trabalho, enviar pedidos de férias ou receber alertas para planejamento de viagens e condições meteorológicas — tudo tratado pelo AskHR. Gerentes também se beneficiam, com a automação ajudando-os a iniciar transferências de funcionários ou atualizar estruturas organizacionais por meio do SAP SuccessFactors. A adoção do AskHR atingiu 98% entre os gerentes.
Ajudando os profissionais de RH a migrar para trabalhos estratégicos de maior valor, a IBM continua redefinindo a experiência de suporte aos funcionários estabelecendo o padrão para a inovação de RH orientada por IA generativa em escala.
Com o AskHR, a IBM obteve um impacto mensurável em toda a empresa. O agente virtual ajudou a contribuir para uma redução de 40% nos custos operacionais da equipe de RH em 2024 e também a alcançar um índice de 94% de resolução de questões comuns. Isso levou a uma redução de 75% nos chamados de suporte abertos entre 2016 e 2024 e a mais de 10 milhões de interações com funcionários a cada ano desde 2023. Essa transformação pode não só melhorar a experiência dos funcionários, como também aumentar a eficiência operacional e permitir que os profissionais de RH se dediquem a prioridades estratégicas.
O RH da IBM documentou ganhos significativos de produtividade em tarefas específicas por domínio entre 2022 e 2024, com algumas áreas apresentando melhoria de até 75% por meio de automação impulsionada por IA. O AskHR agora resolve 94% das solicitações simples de RH, o que levou a uma redução de 40% no orçamento operacional anual da função de RH em 2024.
O AskHR também dá suporte a uma variedade de automações, incluindo cartas para funcionários, solicitações de férias, acesso à folha de pagamento e fluxos de trabalho específicos para gerentes, como alterações de remuneração e atualizações organizacionais. No total, o agente virtual executa cerca de 80 tarefas automatizadas.
Impulsionado pelo watsonx Orchestrate, o AskHR evoluiu de um assistente virtual para um agente digital totalmente funcional, com respostas geradas por modelos de linguagem de larga escala (LLMs) altamente compatíveis com requisitos regulatórios. Esses LLMs classificam o prompt do funcionário, direcionam-no para o domínio de RH relevante (benefícios, folha de pagamento, carreira e habilidades) e, em seguida, acionam uma tarefa ou fornecem uma resposta gerada por IA.
Com o AskHR, o modelo operacional de RH da IBM passou para uma automação híbrida, permitindo que a mão de obra digital ofereça suporte sem intervenção (zero-touch) ao mesmo tempo em que preserva a experiência humana quando necessário.
A IBM é uma empresa multinacional de tecnologia com uma rica história que remonta a 1911. Atende a uma ampla variedade de clientes globalmente, oferecendo uma gama diversificada de produtos e serviços nos campos de computação em nuvem, IA, análise de dados e consultoria. A IBM é reconhecida por seu compromisso com a inovação, com foco significativo em pesquisa e desenvolvimento. A força de trabalho da empresa é composta por profissionais talentosos, contribuindo para sua receita substancial e influência no setor de tecnologia.
Transforme seus processos de RH automatizando tarefas e padronizando as operações globais de RH.
©Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM e o watsonx Orchestrate são marcas registradas da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo todo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.