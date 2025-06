Qu’est-ce que la gestion des identités et des accès (IAM) ?

Les réseaux d'entreprises accueillent à la fois des utilisateurs humains (employés, clients, sous-traitants) et des utilisateurs non humains (bots, appareils IdO, appareils de points de terminaison et workloads automatisés). Avec l’essor du télétravail et du cloud computing, les utilisateurs ainsi que les ressources auxquelles ils accèdent sont de plus en plus dispersés.

Les entreprises peuvent avoir du mal à suivre ce que font tous ces utilisateurs avec des applications et des actifs dispersés sur les sites, à distance et dans le cloud. Ce qui expose l'organisation à des risques accrus. Des pirates peuvent s'introduire dans le réseau sans être détectés. Des initiés malveillants peuvent abuser de leurs droits d'accès. Même des utilisateurs bien intentionnés peuvent involontairement enfreindre les réglementations de protection des données.

Les initiatives IAM peuvent contribuer à rationaliser le contrôle d'accès, à protéger les actifs sans perturber l'utilisation légitime de ces actifs. Les systèmes de gestion des identités et des accès attribuent à chaque utilisateur une identité numérique distincte assortie d'autorisations adaptées au rôle de l'utilisateur, à ses besoins en matière de conformité et à d'autres facteurs. De cette manière, l'IAM garantit que seuls les bons utilisateurs peuvent accéder aux bonnes ressources pour les bonnes raisons, tandis que les accès et activités non autorisés sont bloqués.