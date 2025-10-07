Ces dernières années, l’utilisation d’appareils mobiles est devenue courante dans les entreprises. Les équipes utilisent des appareils mobiles, des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables pour réaliser un grand nombre de tâches. Le travail à distance étant également devenu essentiel, les appareils mobiles, indispensables à la productivité et à l’efficacité, sont désormais au cœur de la plupart des organisations.
Mais, comme ces appareils mobiles permettent d’accéder à des données d’entreprise essentielles, ils peuvent présenter un risque pour la sécurité en cas de piratage, de vol ou de perte. De ce fait, la gestion des appareils mobiles a pris une grande importance, et ce sont les responsables de l’informatique et de la sécurité qui sont désormais chargés de les provisionner, de les gérer et de les sécuriser dans leurs environnements d’entreprise.
En s’équipant d’une plateforme MDM mature, les services informatiques et de sécurité gèrent tous les appareils de l’entreprise, quel que soit leur type ou leur système d’exploitation. Une plateforme MDM efficace sécurise tous les appareils tout en garantissant de la productivité et de la souplesse pour les équipes.
En ligne, une question revient souvent : « La gestion des appareils mobiles dépend-elle d’un logiciel ? » Pour faire court : « oui » et « non ». MDM est une solution basée sur un logiciel qui provisionne les appareils mobiles tout en protégeant les actifs d’une organisation, comme les données. Dans les organisations, la MDM repose sur des logiciels mais aussi sur des processus et des politiques de sécurité visant les appareils mobiles et en encadrant leur utilisation. En plus de la gestion des appareils et de leur provisionnement, les solutions MDM protègent les applications, les données et le contenu des appareils. En ce sens, la MDM et la sécurité des appareils mobiles sont similaires. La différence est que la MDM est focalisée sur l’appareil, tandis la sécurité et la gestion unifiée des appareils mobiles et des terminaux est davantage focalisée sur l’utilisateur.
Dans un programme de type MDM, les collaborateurs reçoivent, par exemple, un appareil professionnel dédié, un ordinateur portable ou un smartphone, mais ils peuvent également utiliser leur appareil personnel qui sera intégré à distance. Pour une sécurité optimale des données, les appareils personnels peuvent être autorisés à accéder aux données et à la messagerie de l’entreprise en fonction des rôles, d’un VPN sécurisé, d’un suivi GPS, d’applications protégées par mot de passe ou d’autres logiciels MDM.
Le logiciel MDM surveille les comportements et les données critiques de l’entreprise qui arrivent sur les appareils inscrits. Dans les solutions MDM plus sophistiquées, cette surveillance peut être gérée par l’apprentissage automatique et l’IA. Ces outils garantissent que les appareils sont protégés contre les logiciels malveillants et autres cybermenaces. Par exemple, une entreprise peut remettre à un collaborateur ou à un consultant un ordinateur portable ou un smartphone préprogrammé avec un profil pour les données, un VPN et les autres logiciels et applications nécessaires. Dans ce scénario, l’approche MDM offre le contrôle maximal à l’employeur. Grâce aux outils MDM, les entreprises peuvent suivre, surveiller, dépanner et même effacer les données des appareils en cas de vol, de perte ou d’intrusion détectée.
Alors, que sont les politiques de gestion des appareils mobiles ? Les politiques de MDM définissent la manière dont les organisations vont gérer les appareils mobiles et encadrer leur utilisation. Pour établir et diffuser leurs politiques et processus, les entreprises répondent à des questions comme :
- Les appareils doivent-ils être protégés par un code d’accès ?
- Les caméras doivent-elles être désactivées par défaut ?
- La connectivité Wi-Fi est-elle importante ?
- Quelles sont les options de personnalisation permises sur l’appareil ?
- Certains appareils doivent-ils être géo-délimités ?
Cliquez ici pour en savoir plus sur la gestion des appareils Android, pourquoi elle est importante et comment elle fonctionne. Découvrez également les menaces de sécurité et les vulnérabilités concernant le système Android.
Chaque appareil fourni ou intégré par l’entreprise peut être configuré pour inclure le suivi GPS et d’autres programmes. Ces programmes permettent aux responsables informatiques de l’entreprise de surveiller, de mettre à jour et de dépanner l’appareil en temps réel. Ils peuvent également détecter et signaler les appareils à haut risque ou non conformes et même verrouiller ou effacer à distance un appareil en cas de perte ou de vol.
Les services informatiques fournissent, déploient, gèrent et maintiennent les appareils mobiles des collaborateurs, par exemple en dépannant les fonctionnalités des appareils. Ils veillent à ce que chaque appareil soit livré avec les systèmes d’exploitation et les applications nécessaires à leurs utilisateurs - notamment les applications de productivité, de sécurité et de protection des données, de sauvegarde et de restauration.
La sécurité des applications peut impliquer l’encapsulage des applications, qui permet à un administrateur informatique d’appliquer des règles de sécurité ou de gestion à une application. Cette application est ensuite redéployée en tant que programme conteneurisé. Ces fonctions de sécurité peuvent servir à déterminer si l’authentification de l’utilisateur est nécessaire pour ouvrir une application, si les données de l’application peuvent être copiées, collées ou stockées sur l’appareil et si l’utilisateur peut partager un fichier.
Une gestion mobile sécurisée suppose une stricte gestion des identités et des accès (IAM). L’IAM permet à une entreprise de gérer les identités des utilisateurs associées à un appareil. L’accès de chaque utilisateur au sein d’une organisation peut être entièrement encadré grâce à des fonctionnalités telles que l’authentification unique (SSO), l’authentification multi-facteur et l’accès en fonction des rôles.
La sécurité des terminaux concerne tous les appareils qui accèdent à un réseau d’entreprise, y compris les wearables, les capteurs de l’Internet des objets (IdO) et autres appareils mobiles atypiques. La sécurité des terminaux peut s’opérer avec les outils habituels de sécurité du réseau comme des logiciels antivirus, un contrôle d’accès au réseau, une réponse aux incidents, le filtrage des URL et la sécurité du cloud.
Apportez votre propre appareil (BYOD)
Bring your own device (BYOD) signifie que les collaborateurs utilisent leurs propres appareils mobiles pour le travail au lieu des appareils fournis par l’entreprise. Sécuriser un appareil mobile personnel selon les normes de l’entreprise est plus difficile que lorsque l’appareil est fourni directement. Mais le BYOD est tendance, surtout auprès des jeunes collaborateurs. Les organisations acceptent ce compromis pour améliorer la satisfaction et la productivité des employés. Le BYOD peut également rendre les équipements mobiles moins coûteux car il dispense d’acheter du matériel supplémentaire.
Gestion de la mobilité d’entreprise
La gestion de la mobilité d’entreprise (EMM) désigne une approche plus large de gestion des appareils mobiles. Au-delà de l’appareil lui-même, de son utilisateur et de ses données, l’EMM englobe la gestion des applications et des terminaux, ainsi que le BYOD. Les solutions EMM sont très évolutives et, grâce aux nouvelles fonctions de sécurité reposant sur l’analyse par IA, elles peuvent offrir des informations et des alertes en temps réel sur des milliers de comportements et d’activités provenant de plusieurs sources à la fois.
Gestion unifiée des terminaux
La gestion unifiée des terminaux (UEM) représente l’intégration et l’évolution de MDM et EMM. Elle permet de résoudre davantage de défis liés à la sécurité de l’IdO, des ordinateurs de bureau et autres appareils mobiles. Les solutions UEM aident les entreprises à sécuriser et à contrôler l’ensemble de l’environnement informatique et de ses terminaux, comme les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Les solutions UEM contribuent également à sécuriser les données personnelles des utilisateurs, et les applications, le contenu et les données de l’entreprise. Avec un système UEM agile, les entreprises peuvent choisir des solutions évolutives en fonction de leurs besoins, capables de couvrir plusieurs systèmes d’exploitation ou plusieurs appareils sur différentes plateformes, comme Apple iOS iPhone, Android, Microsoft Windows, macOS et Chrome OS. Les solutions UEM matures intègrent l’apprentissage automatique et l’IA, ce qui peut aider le département informatique d’une entreprise à prendre des décisions rapides en matière de sécurité en fonction de données et d’analyses en temps réel.
Qu’il s’agisse d’un modèle basé sur le cloud ou sur site, une solution MDM doit permettre à une organisation de voir les terminaux, les utilisateurs et toute l’activité entre ces deux points. Une bonne solution logicielle de gestion des appareils mobiles permet de :
Voici trois éléments clés à chercher lors du choix d’une solution MDM :
Vérifiez que l’outil de rapport et d’inventaire liste tous les appareils et toutes les informations associées dans un rapport clair et compréhensible. Celui-ci doit générer des mises à jour quotidiennes automatiques, sans intervention manuelle.
En plus d’offrir une accessibilité instantanée, une MDM dans le cloud dispense de l’achat d’équipement à installer et entretenir et évite les frais associés. La plateforme doit se mettre automatiquement à jour pour offrir ses nouvelles fonctionnalités à l’entreprise.
La capacité de rechercher n’importe quel type d’information est essentielle dans une solution cloud. Une organisation doit pouvoir accéder facilement à ses appareils, ses intégrations, ses rapports, ses applications et ses documents sécurisés.
Bénéficiez d’une visibilité, d’une facilité de gestion et d’une sécurité adaptées pour exécuter iOS, macOS, Android et Windows. Déployez rapidement et facilement avec l’enregistrement des appareils par voie aérienne (OTA).
La solution de sécurité mobile d’IBM est la plus sûre, la plus productive et la plus intuitive du marché, que vous ayez un seul type de système d’exploitation ou une grande variété d’appareils à gérer. IBM exploite la puissance de l’IA pour vous aider à prendre des décisions plus rapides et mieux informées.
À l’aide de technologie d’IA et d’analyses intégrées à votre infrastructure informatique existante, IBM simplifie et accélère la gestion d’un parc d’appareils mobiles diversifié et complexe. Simplifiez la gestion et la sécurité des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, wearables et éléments d’IdO.
L’EMM (la gestion de la mobilité de l’entreprise) rassemble la gestion des utilisateurs, des applications et du contenu tout en sécurisant les données de manière robuste pour simplifier la gestion de votre environnement d’appareils. Trouvez le juste équilibre entre productivité des utilisateurs et sécurité mobile grâce aux solutions EMM d’IBM.
Si un collaborateur est autorisé à utiliser son appareil personnel, offrez-lui les moyens de donner le meilleur de lui-même au bureau et à l’extérieur. L’approche BYOD peut avoir l’avantage supplémentaire de réduire les coûts en transférant les frais d’équipement sur l’utilisateur. Mais ces derniers veulent être sûrs que vous protégez leur utilisation personnelle et leur vie privée. Sécurisez vos équipes à distance avec IBM.
Une solution de gestion des identités et des accès est essentielle pour sécuriser une entreprise utilisant un multicloud hybride. Associez en toute sécurité chaque utilisateur avec son niveau d’accès approprié grâce aux solutions IBM de gestion des identités et des accès.