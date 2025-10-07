En ligne, une question revient souvent : « La gestion des appareils mobiles dépend-elle d’un logiciel ? » Pour faire court : « oui » et « non ». MDM est une solution basée sur un logiciel qui provisionne les appareils mobiles tout en protégeant les actifs d’une organisation, comme les données. Dans les organisations, la MDM repose sur des logiciels mais aussi sur des processus et des politiques de sécurité visant les appareils mobiles et en encadrant leur utilisation. En plus de la gestion des appareils et de leur provisionnement, les solutions MDM protègent les applications, les données et le contenu des appareils. En ce sens, la MDM et la sécurité des appareils mobiles sont similaires. La différence est que la MDM est focalisée sur l’appareil, tandis la sécurité et la gestion unifiée des appareils mobiles et des terminaux est davantage focalisée sur l’utilisateur.

Dans un programme de type MDM, les collaborateurs reçoivent, par exemple, un appareil professionnel dédié, un ordinateur portable ou un smartphone, mais ils peuvent également utiliser leur appareil personnel qui sera intégré à distance. Pour une sécurité optimale des données, les appareils personnels peuvent être autorisés à accéder aux données et à la messagerie de l’entreprise en fonction des rôles, d’un VPN sécurisé, d’un suivi GPS, d’applications protégées par mot de passe ou d’autres logiciels MDM.

Le logiciel MDM surveille les comportements et les données critiques de l’entreprise qui arrivent sur les appareils inscrits. Dans les solutions MDM plus sophistiquées, cette surveillance peut être gérée par l’apprentissage automatique et l’IA. Ces outils garantissent que les appareils sont protégés contre les logiciels malveillants et autres cybermenaces. Par exemple, une entreprise peut remettre à un collaborateur ou à un consultant un ordinateur portable ou un smartphone préprogrammé avec un profil pour les données, un VPN et les autres logiciels et applications nécessaires. Dans ce scénario, l’approche MDM offre le contrôle maximal à l’employeur. Grâce aux outils MDM, les entreprises peuvent suivre, surveiller, dépanner et même effacer les données des appareils en cas de vol, de perte ou d’intrusion détectée.

Alors, que sont les politiques de gestion des appareils mobiles ? Les politiques de MDM définissent la manière dont les organisations vont gérer les appareils mobiles et encadrer leur utilisation. Pour établir et diffuser leurs politiques et processus, les entreprises répondent à des questions comme :

- Les appareils doivent-ils être protégés par un code d’accès ?

- Les caméras doivent-elles être désactivées par défaut ?

- La connectivité Wi-Fi est-elle importante ?



- Quelles sont les options de personnalisation permises sur l’appareil ?

- Certains appareils doivent-ils être géo-délimités ?

