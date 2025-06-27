Les structures d’identité permettent aux entreprises d’intégrer les systèmes d’identité disparates de leurs applications, actifs et services. L’entreprise peut appliquer des politiques d’accès unifiées, surveiller l’activité des utilisateurs, corriger les vulnérabilités et mettre en œuvre des contrôles de sécurité cohérents à travers leurs différents systèmes.

Les systèmes de gestion des identités et des accès sont des outils de sécurité des identités essentiels. Ils permettent de protéger les identités numériques, de bloquer toute activité non autorisée et de garantir que les bonnes personnes accèdent aux bonnes ressources pour les bonnes raisons.

Cependant, la plupart des entreprises se retrouvent à gérer plusieurs solutions IAM connectées à différents annuaires d’utilisateurs. La plupart des entreprises utilisent a minima une solution IAM pour les utilisateurs internes, et une solution de gestion des identités et des accès pour les clients et les autres utilisateurs externes.

De nombreuses entreprises ont toutefois plusieurs systèmes d’identité à gérer. Chaque application héritée, fournisseur de cloud et système sur site peut avoir sa propre solution IAM et son propre service d’annuaire.

Ces silos d’identités engendrent une expérience utilisateur incohérente, car chaque système peut exiger des identifiants, des niveaux d’autorisation et des mesures de sécurité distincts.

Par ailleurs, les systèmes d’identité déconnectés présentent des risques de sécurité importants. L’identité des utilisateurs est une cible de choix pour les cybercriminels. Selon l’IBM X-Force Threat Intelligence Index, le vol d’identifiants est le problème le plus fréquent auquel sont confrontées les victimes de violations.

Sans une approche centralisée, il peut être difficile de mettre en place des mesures de cybersécurité strictes comme l’authentification sans mot de passe avec clés d’accès FIDO, l’authentification basée sur les risques (RBA) ou encore la gestion en temps réel des menaces pesant sur les identités. Certains systèmes IAM ne prennent même pas en charge toutes ces mesures.

Les solutions de structure d’identité proposent une couche unifiée qui permet de gérer et de sécuriser les identités numériques sur l’ensemble des applications, des actifs et des fournisseurs de cloud. Elles offrent aux entreprises une meilleure visibilité sur les comptes et l’activité des utilisateurs, ainsi qu’un contrôle plus cohérent des politiques et processus qui les protègent sur tous les systèmes, applications et plateformes.