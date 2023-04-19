Gestion unifiée des terminaux (UEM) et gestion du cycle de vie des appareils : qu’ont-elles en commun ?

Auteur

Madalina Barbu

Global Product Marketing Manager, IBM Security MaaS360

C’est un nouveau jour pour James, un nouvel administrateur informatique. Aujourd’hui, il doit régler une commande de tout un lot d’appareils mobiles pour ses collègues, qui ont choisi à la fois des smartphones iOS et Android. Il doit activer le programme de cycle de vie des appareils et effectuer ensuite toutes les tâches de déploiement et de sécurité des points de terminaison. Tout cela, il devra probablement le faire dans un autre outil. Il sait aussi que Rich, du service des ventes, et Alysa de la finance quitteront l’entreprise le vendredi, et qu’il doit effacer les appareils. L’un relève du programme BYOD et l’autre de l’entreprise, et tout doit être fait dès que possible. Peut-il utiliser un seul et même outil de gestion ?

La gestion unifiée des terminaux (UEM) est une technologie qui fournit une plateforme unique pour gérer et protéger tous les types d’appareils tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les appareils d’IdO, en exécutant plusieurs types de systèmes d’exploitation à partir d’une seule console tout au long de leur cycle de vie. Les solutions UEM incluent des technologies antérieures telles que les solutions de gestion des appareils mobiles (MDM),

de MDM (gestion des appareils mobiles), de gestion de la mobilité d’entreprise (EMM), de gestion des applications mobiles (MAM) et de gestion des ordinateurs portables. Grâce aux outils UEM, James gère à la fois les appareils personnels et d’entreprise et inclura des capacités de gestion de contenu et des capacités de cybersécurité telles que les politiques de sécurité, l’authentification, la gestion des identités et des accès, la sécurité des données et la protection des données, la gestion des correctifs, la détection et la réponse aux menaces, et bien plus encore.

Le cycle de vie des appareils est le processus de gestion de bout en bout de tous les appareils d’une entreprise, du moment où ils quittent la structure du fournisseur jusqu’au moment où ils sont mis hors service par les équipes informatiques d’une entreprise. Il peut s’agir d’appareils Apple, d’appareils Android, d’appareils IdO, d’appareils macOS, d’ordinateurs portables ou de bureau fonctionnant sous Microsoft Windows, d’appareils sur mesure et bien d’autres encore. James et les autres administrateurs informatiques devront s’assurer de l’inscription des appareils, de leur maintenance, de leur entretien en cas de besoin, de leur retrait ou de leur réutilisation conformément aux politiques de l’entreprise et aux actions des utilisateurs finaux.

5 principaux points communs :

L’UEM et la gestion du cycle de vie des appareils partagent plusieurs points communs, car ces solutions jouent toutes deux des rôles essentiels dans la gestion et l’optimisation des points de terminaison au sein d’une entreprise. Voici cinq des aspects les plus courants qu’elles partagent :

  1. Inventaire des appareils : les outils UEM et les processus de gestion du cycle de vie des appareils incluent des inventaires qui contiennent des informations détaillées sur chaque point de terminaison, comme le modèle d’appareil, les spécifications et le propriétaire, auxquelles les administrateurs informatiques ont un accès en temps réel

  2. Sécurité et conformité : les technologies UEM et la gestion du cycle de vie des appareils sont conformes aux réglementations en matière de sécurité et de conformité. Avec l’UEM, les équipes informatiques s’assurent que les appareils sont protégés, disposent des correctifs dont ils ont besoin et sont synchronisés avec les politiques de conformité. En gérant les processus de cycle de vie des appareils, les services informatiques s’assurent que les points de terminaison sont mis hors service, évitant ainsi la perte de données sensibles et réduisant les risques de sécurité.

  3. Gestion de configuration : les administrateurs informatiques utilisent l’UEM pour configurer les points de terminaison et les gérer pendant leur utilisation. En ce qui concerne le cycle de vie des appareils, James et ses collègues configurent les points de terminaison lors de l’approvisionnement et des achats.

  4. Intégrations et automatisation : l’UEM et la gestion du cycle de vie des appareils s’intègrent à d’autres applications et disposent de nombreuses fonctionnalités automatisées qui peuvent rationaliser les tâches de l’équipe informatique. Les outils d’UEM modernes et les processus de cycle de vie offrent aux administrateurs informatiques de nombreuses opportunités en libre-service, en raison d’un degré élevé d’automatisation des tâches.

  5. Reporting et analyses : l’UEM et la gestion du cycle de vie des appareils disposent de riches capacités de reporting et d’analyses. L’UEM fournit des données en temps réel sur les points de terminaison, les correctifs et les mises à jour, la sécurité des utilisateurs et la sécurité des appareils, tandis que la gestion du cycle de vie des appareils fournit des données sur le cycle de vie et l’utilisation des appareils, aidant les décideurs à agir sur les budgets. Les deux génèrent des données précieuses utilisées dans les audits.

L’UEM et la gestion du cycle de vie des appareils ont beaucoup en commun et, lorsqu’elles sont faites correctement, elles protègent les données de l’entreprise, garantissent une expérience utilisateur exceptionnelle, améliorent la sécurité mobile et la cybersécurité en général, et créent un grand espace de travail numérique. Ces solutions diffèrent également en termes d’objectifs : l’UEM se concentre sur la gestion des appareils tout au long de leur vie, tandis que la gestion du cycle de vie des appareils se concentre sur l’ensemble du cycle de vie, du jour où ils sont achetés jusqu’à leur fin de vie.

 
