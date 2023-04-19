C’est un nouveau jour pour James, un nouvel administrateur informatique. Aujourd’hui, il doit régler une commande de tout un lot d’appareils mobiles pour ses collègues, qui ont choisi à la fois des smartphones iOS et Android. Il doit activer le programme de cycle de vie des appareils et effectuer ensuite toutes les tâches de déploiement et de sécurité des points de terminaison. Tout cela, il devra probablement le faire dans un autre outil. Il sait aussi que Rich, du service des ventes, et Alysa de la finance quitteront l’entreprise le vendredi, et qu’il doit effacer les appareils. L’un relève du programme BYOD et l’autre de l’entreprise, et tout doit être fait dès que possible. Peut-il utiliser un seul et même outil de gestion ?

La gestion unifiée des terminaux (UEM) est une technologie qui fournit une plateforme unique pour gérer et protéger tous les types d’appareils tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les appareils d’IdO, en exécutant plusieurs types de systèmes d’exploitation à partir d’une seule console tout au long de leur cycle de vie. Les solutions UEM incluent des technologies antérieures telles que les solutions de gestion des appareils mobiles (MDM),

de MDM (gestion des appareils mobiles), de gestion de la mobilité d’entreprise (EMM), de gestion des applications mobiles (MAM) et de gestion des ordinateurs portables. Grâce aux outils UEM, James gère à la fois les appareils personnels et d’entreprise et inclura des capacités de gestion de contenu et des capacités de cybersécurité telles que les politiques de sécurité, l’authentification, la gestion des identités et des accès, la sécurité des données et la protection des données, la gestion des correctifs, la détection et la réponse aux menaces, et bien plus encore.

Le cycle de vie des appareils est le processus de gestion de bout en bout de tous les appareils d’une entreprise, du moment où ils quittent la structure du fournisseur jusqu’au moment où ils sont mis hors service par les équipes informatiques d’une entreprise. Il peut s’agir d’appareils Apple, d’appareils Android, d’appareils IdO, d’appareils macOS, d’ordinateurs portables ou de bureau fonctionnant sous Microsoft Windows, d’appareils sur mesure et bien d’autres encore. James et les autres administrateurs informatiques devront s’assurer de l’inscription des appareils, de leur maintenance, de leur entretien en cas de besoin, de leur retrait ou de leur réutilisation conformément aux politiques de l’entreprise et aux actions des utilisateurs finaux.