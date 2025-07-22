Qu’est-ce que la détection et la réponse aux menaces (TDR) ?

Le terme de détection et réponse aux menaces (TDR) désigne les outils et les processus utilisés par les entreprises pour détecter, analyser et traiter les cybermenaces. L’approche TDR associe méthodes de détection avancées, capacités de réponse automatisées et solutions de sécurité intégrées pour aider les entreprises à réduire les risques et à faire face à l’évolution des menaces.

La détection et la réponse aux menaces (TDR) aident les équipes de sécurité à contenir rapidement les incidents et à restaurer les systèmes avec un minimum de perturbations. Alors que les menaces comme les ransomwares, le phishing et les failles d’exploitation zero-day deviennent plus fréquentes et sophistiquées, les organisations ont besoin de stratégies proactives pour détecter les activités malveillantes avant qu’elles ne causent des dommages.

L’enjeu est de taille, et l’urgence justifiée : Microsoft détecte environ 600 millions de cyberattaques chaque jour dans son écosystème, soit plus de 6 900 en moyenne par seconde. Pour les organisations, cela se traduit par un bombardement quasi constant de tentatives de violations de données.