Qu’est-ce qu’une plateforme de protection des workloads cloud (CWPP) ?

Les CWPP proposent des fonctionnalités extrêmement utiles de cybersécurité qui protègent contre les violations de données, minimisent les temps d’arrêt et garantissent la conformité réglementaire tout au long du cycle de vie des workloads. En voici quelques exemples :

Visibilité en temps réel : les CWPP surveillent toutes les workloads cloud actives jusqu’aux contrôles d’accès des points de terminaison individuels, et fournissent des informations importantes sur le système d’exploitation et les applications, notamment l’historique des versions et des correctifs.

Détection avancée des menaces : les CWPP permettent de réduire la surface d’attaque de l’entreprise en détectant les vulnérabilités sur les plateformes cloud. Les outils de machine learning, de détection basée sur les signatures et sur l’analyse heuristique permettent de se défendre contre les logiciels malveillants et autres menaces.

Conformité réglementaire améliorée : les CWPP aident les entreprises qui traitent des données sensibles, telles que les institutions financières et les établissements de santé, à assurer leur conformité réglementaire. Au-delà des simples pare-feux, elles permettent une automatisation et des contrôles de sécurité complets, conçus pour les applications cloud complexes.

Les CWPP jouent un rôle important dans la gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM) et sont généralement intégrées à une plateforme de protection des applications cloud natives (CNAPP).

Bien que moins robustes qu’une CNAPP, qui inclut la sécurité des applications, les CWPP permettent d’assurer la sécurité des workloads cloud en préservant l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des workloads. Les solutions CWPP protègent les workloads sur une large gamme d’architectures d’infrastructure et de workloads cloud, notamment :

Centres de données sur site : ressources bare metal traditionnelles situées dans les centres de données sur site.

Environnements cloud : clouds privés, clouds publics, variantes hybrides et multicloud.

Machines virtuelles : les machines virtuelles (VM) sont des serveurs simulés capables d’émuler un système informatique physique grâce à la virtualisation, ce qui permet d’exécuter plusieurs types de systèmes d’exploitation sur une seule et même machine physique.

Conteneurs : les paquets virtuels au niveau du système, appelés conteneurs, sont utilisés pour isoler et déployer les applications de manière cohérente dans différents environnements cloud.

Sans serveur : les fonctions sans serveur basées sur le cloud, telles que les mises à jour et les correctifs, peuvent être déployées sans avoir à gérer le code d’infrastructure sous-jacent.

Regroupés sur une plateforme unique, les CWPP offrent une cybersécurité globale grâce à une gamme d’outils de sécurité tels que la gestion des vulnérabilités, la prévention des intrusions, la protection de l’environnement d’exécution et la surveillance de la conformité. Cela permet aux équipes de sécurité de réagir et de résoudre rapidement les incidents.

Un CWPP efficace est un composant critique de toute stratégie de sécurité DevOps et DevSecOps pour le cloud computing. Adoptées par tous les secteurs qui s’appuient sur des plateformes et des applications cloud, les CWPP sont essentielles pour atténuer les risques et les menaces, et prévenir les problèmes de sécurité.