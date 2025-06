Qu’est-ce que le DevOps ?

La culture DevOps se caractérise par un engagement en faveur de la collaboration, de la communication et de l’automatisation.

Au niveau de la gestion de projet, le DevOps nécessite une communication continue et une responsabilité partagée entre toutes les parties prenantes impliquées dans la distribution de logiciels afin d’innover rapidement et de se concentrer sur la qualité dès le départ. Les parties prenantes incluent les équipes de développement logiciel et d’opérations informatiques, mais aussi les équipes chargées de la conformité, de la gouvernance, des risques, du secteur d’activité et de la sécurité.

Au niveau technique, les DevOps nécessitent un engagement en faveur des outils automatisés, qui permettent aux projets d’avancer au sein des workflows et entre eux. Par exemple, les tests, le déploiement et le provisionnement automatisés des composants d’infrastructure peuvent aider à accélérer la livraison des projets et à réduire les erreurs.

Le DevOps nécessite également des commentaires et des mesures qui permettent aux équipes d’optimiser en permanence les cycles et d’améliorer la qualité et la performance des logiciels.

Pour adopter une culture DevOps, les entreprises doivent souvent éliminer les silos et réorganiser le personnel en équipes DevOps autonomes et interfonctionnelles. Ces équipes travaillent sur des projets du début à la fin (de la planification aux commentaires) sans les confier aux autres équipes ni attendre leur approbation. Dans le contexte du développement logiciel agile, cette responsabilité et cette collaboration sont à la base d’une approche commune axée sur la valeur et des résultats supérieurs.