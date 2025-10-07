Qu’est-ce que l’équilibrage de charge ?

L’équilibrage de charge peut être implémenté de plusieurs manières. Les équilibreurs de charge matériels sont des appareils physiques installés et entretenus sur site. Les équilibreurs de charge logiciels sont des applications installées sur des serveurs privés ou fournies en tant que service cloud géré (équilibrage de charge dans le cloud).

Dans les deux cas, les équilibreurs de charge fonctionnent en analysant les requêtes entrantes des clients en temps réel et en déterminant quels serveurs de back end sont les plus appropriés pour traiter ces requêtes. Afin d’éviter qu’un seul serveur ne soit surchargé, l’équilibreur de charge achemine les requêtes vers un nombre déterminé de serveurs disponibles sur site, ou hébergés dans des parcs de serveurs ou encore dans des centres de données cloud.

Une fois que le serveur sélectionné reçoit la requête, il répond au client au moyen du système d’équilibrage de la charge. L’équilibreur de charge effectue ensuite la connexion serveur-client en associant l’adresse IP du client à celle du serveur sélectionné. Le client et le serveur peuvent alors communiquer et effectuer les tâches demandées jusqu’à la fin de la session.

En cas de pic de trafic réseau, un équilibreur de charge peut mettre en ligne des serveurs supplémentaires pour répondre aux besoins. Ou, en cas d’interruption de l’activité réseau, l’équilibreur de charge peut réduire le nombre de serveurs disponibles. Il peut également faciliter la mise en cache du réseau en acheminant le trafic vers des serveurs cache dans lesquelles les requêtes précédentes des utilisateurs sont temporairement stockées.