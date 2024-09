Assurant les connexions entre les systèmes et les applications, la mise en réseau est l’épine dorsale de l’infrastructure informatique dans un environnement informatique complexe. De ce fait, la multiplication des fournisseurs dans un centre de données peut compliquer l’identification précise de la cause des problèmes de performance. Vous pouvez réduire cette confusion en tirant parti du support d’IBM pour Cisco, Juniper, F5, Checkpoint Technologies et plus encore.