Les applications génératrices de revenus nécessitent une résolution DNS de référence pour maintenir les applications et les sites Web critiques en ligne. À moins que votre infrastructure DNS ne soit permanente et résiliente, la fiabilité du réseau et l’expérience utilisateur en pâtiront. IBM NS1 Connect offre :

Des connexions rapides et sécurisées aux utilisateurs partout dans le monde avec un DNS premium et une gestion avancée et personnalisable du trafic.

L’architecture « always-on » et orientée API de NS1 Connect permet à vos équipes informatiques de surveiller les réseaux, de déployer des modifications et d’effectuer une maintenance de routine de manière plus efficace

Des analyses approfondies des données DNS pour rationaliser l'identification de la cause première des anomalies dans le trafic afin d'optimiser davantage les performances du DNS