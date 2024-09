Dans un monde où la lenteur est le nouveau facteur d'échec, un réseau qui se contente de suivre le rythme de l'activité ne suffit pas. Les réseaux devraient promouvoir l'innovation et favoriser les résultats commerciaux, qu'il s'agisse d'augmenter la vitesse des applications ou d'améliorer l'expérience de l'utilisateur final.

Conçues pour l'ère du cloud hybride et de l'IA, les solutions de mise en réseau centrées sur les applications proposées par IBM offrent une connectivité hautement performante pour alimenter vos applications et votre entreprise de bout en bout. Grâce à l'automatisation et à la sécurité Zero Trust, les solutions de mise en réseau logicielle d'IBM éliminent les obstacles à la connectivité, améliorent l'efficacité opérationnelle et le déploiement des services, et protègent les performances réseau dans les environnements distribués. Pour les entreprises numériques d'aujourd'hui, les réseaux ne sont pas seulement des applications de service : ils sont aussi importants que les applications elles-mêmes.