Nous collectons les informations suivantes relatives à votre utilisation de nos sites Web :

les pages Web que vous consultez,

le temps que vous passez sur les pages,

l'adresse URL du site Web qui vous a renvoyé à nos pages,

vos informations géographiques dérivées de votre adresse IP,

et tous les hyperliens que vous sélectionnez.

Nous utilisons ces informations pour améliorer et personnaliser votre expérience de nos sites, vous fournir du contenu susceptible de vous intéresser, créer des analyses marketing et améliorer nos sites Web, services en ligne et technologies connexes.

Nous collectons également les informations envoyées automatiquement par votre navigateur ou appareil, par exemple :

le type de votre navigateur et votre adresse IP,

le système d'exploitation, le type d'appareil et les informations de version,

les paramètres de langue,

les logs de plantage,

les informations IBMid (si vous êtes connecté) et

les mots de passe.

Nous utilisons ces informations pour vous donner accès à nos pages Web, améliorer la vue des pages Web sur votre appareil et votre navigateur, les adapter à vos paramètres et langues et adapter le contenu quant à la pertinence ou aux obligations légales applicables dans votre pays. Nous utilisons également ces informations pour nous conformer aux exigences en matière de sécurité de système et de réseau et pour vous fournir une assistance. Pour plus d'informations, voir Services de support et Protection de vous et d'IBM.

Nous fournissons également des plateformes et forums qui permettent le partage, l'assistance et la collaboration en ligne entre membres enregistrés. Toutes les informations que vous soumettez sur ces plateformes pourront être consultées par les internautes ou supprimées par nous, comme prévu dans les dispositions ou la notification de confidentialité sur les plateformes. Nous ne sommes pas responsables du contenu que vous mettez à disposition en utilisant nos produits ou services.

IBM met à disposition des modèles et des systèmes d'intelligence artificielle, y compris de grands modèles de langage (souvent appelés LLM (Large Language Model)). IBM peut utiliser ces modèles et systèmes d'IA sur ou intégrés dans les propriétés d'IBM.com, y compris par le biais d'agents conversationnels. IBM peut également mettre à disposition ces modèles et systèmes d'IA selon des conditions distinctes.

Nous préparons des rapports sur l'utilisation de nos sites Web pour analyser les sujets les plus tendance et la connaissance générale du marché. Ces rapports pouvant être fournis à des tiers expliquent comment les utilisateurs ont interagi ou ont manifesté de l'intérêt pour les produits ou services tiers présentés sur nos sites Web.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour le contenu fourni ou les pratiques en matière de confidentialité des applications ou sites tiers.