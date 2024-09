Recommandations pour vous

Le Modèle Mistral Large est désormais disponible sur watsonx.ai Comment créer une cybersécurité qui évolue plus vite que les menaces ? Ecoutez Teddy Ramanakasina et Frédéric Givaudan pour aller plus loin. Profitez de nos offres et promotions actuelles pour faire des économies dès aujourd’hui IBM, avec ses modèles phares Granite, désigné comme très performant dans le rapport "The Forrester Wave™ : modèles de fondation d’IA pour le langage, Q2 2024"

Nouveau Découvrez toutes les nouveautés annoncées à Think

Parcourir notre technologie De nos produits phares destinés à l’infrastructure de cloud hybride à nos offres d’Intelligence Artificielle, de sécurité et de stockage nouvelle génération, trouvez la solution qui répond à votre défi métier. Voir tous les produits Profiter des réductions et des offres spéciales

IA et apprentissage automatique Utiliser l’IA d’IBM watsonx ou créer vos propres modèles d’apprentissage automatique Analytics Regrouper et analyser de gros volumes de données Calcul et serveurs Exécuter des charges de travail sur une infrastructure de cloud hybride Bases de données Stocker, effectuer des requêtes et analyser des données structurées DevOps Gérer l’infrastructure, les environnements et les déploiements AIOps Bénéficier d'une gestion proactive et continue des performances applicatives Quantum Exécuter du code sur de vrais systèmes quantiques grâce à un SDK complet Sécurité et identité Protéger vos utilisateurs numériques, vos actifs, vos données sensibles et vos terminaux

IBM watsonx Wimbledon collabore avec IBM pour fournir aux fans de tennis des informations générées par l'IA et basées sur watsonx Découvrir l'étude de cas

Rencontrer nos consultants Nous réunissons une multitude de voix et de nouvelles technologies, travaillons en étroite collaboration, développons librement des idées et mettons rapidement en oeuvre des innovations révolutionnaires impactantes. Découvrir IBM Consulting

Au cœur d’IBM Les équipes talentueuses d'IBM accompagnent leurs clients pour relever les défis du monde contemporain grâce à leurs expertises et aux technologies de dernière génération. À propos d'IBM