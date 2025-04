Politique IBM du Cadre de protection des données pour les services cloud certifiés IBM

IBM peut faire appel à des sous-traitants et des sous-traitants ultérieurs (y compris du personnel et des ressources) dans le monde entier pour fournir les Services cloud. Une liste des sous-traitants ultérieurs est disponible sur demande. Si IBM sous-traite la prestation de l’un des Services cloud conformément à une Annexe ou à un Document transactionnel, IBM est responsable envers le client des actes et omissions de ses sous-traitants comme s’il s’agissait des actes ou omissions d’IBM en vertu de l’accord régissant les Services cloud (sous réserve des limites et exclusions de responsabilité).