Les fournisseurs de services de communication (CSP) et les fournisseurs de services gérés (MSP) adoptent le cloud et la virtualisation pour fournir de nouveaux services 5G, d’edge computing et de SD-WAN. Ces services contribuent à stimuler la croissance et à améliorer l’expérience client. IBM Cloud Pak for Network Automation est une plateforme cloud intelligente qui permet l’automatisation et l’orchestration des opérations réseau. Elle permet aux CSP et aux MSP de transformer leurs réseaux, d’évoluer vers des opérations totalement automatisées, de réduire les OPEX et de fournir des services plus rapidement.