Lorsque la banque basée à Kochi s’est rendu compte de la nécessité d’une solution API pour permettre l’intégration avec différentes entreprises fintech, elle a commencé à rechercher des organisations susceptibles de l’aider à développer cette solution. Après avoir pris en compte différents paramètres, notamment la flexibilité, le support et le travail d’équipe, le support après-vente disponible 24 heures sur 24 et les coûts, la banque a opté pour IBM.

L’équipe IBM Cloud® Integration Expert Labs a géré la mise en œuvre de la solution API pour la banque en collaboration avec le service informatique de la banque. Le modèle hybride d’IBM Expert Labs et de l’équipe informatique de Federal Bank a été formulé pour assurer l’acquisition des compétences de l’équipe interne sur IBM API Connect® et pour faciliter la poursuite du parcours de transformation numérique de la banque.

Federal Bank et IBM ont souvent collaboré par le passé et IBM avait une bonne compréhension du paysage informatique, des exigences et des attentes de la banque. Basé sur le modèle d’équipe hybride, l’architecte Expert Labs en charge de l’intégration a dirigé une équipe de développeurs d’API IBM et l’équipe informatique de Federal Bank.

La solution envisageait toutes les fonctionnalités requises, telles que le haut niveau de disponibilité et la reprise après incident, pour aider à créer une plateforme API robuste. IBM et l’équipe informatique interne de la banque ont publié 20 API liées aux cas d’utilisation de transfert de fonds et de versement. Une équipe hybride s’est assurée que les spécialistes informatiques de Federal Bank disposaient des compétences, des outils et des processus nécessaires pour maintenir et élaborer les exigences relatives aux API suivantes de la banque.