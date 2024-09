CaixaBank (lien externe à ibm.com) est le premier groupe financier en Espagne et l’un des plus importants au Portugal, où elle contrôle 100 % de la Banco Português de Investimento (BPI). La banque, présidée par José Ignacio Goirigolzarri et dirigée par Gonzalo Gortázar, compte 21 millions de clients sur le marché ibérique et possède le plus grand réseau commercial de la péninsule. Elle possède plus de 6 100 agences et plus de 15 000 guichets automatiques, et est le leader du secteur de la banque numérique avec 70,6 % de clients numériques. La technologie et la numérisation sont la clé du modèle économique de CaixaBank, qui compte 70,6 % de clients numériques.