Aujourd’hui, la réussite des entreprises dépend de leur capacité à garder une longueur d’avance sur la dynamique du marché, à être suffisamment agiles pour résister aux conditions macroéconomiques et à tenir leur promesse en offrant des expériences de grande qualité à leurs clients, à leurs partenaires et à leurs employés. La capacité à respecter leur engagement se distingue par la puissance d’IBM et de Salesforce.



IBM est bien plus qu’un partenaire d’implémentation Salesforce. Ensemble, nous travaillons avec vous pour co-créer, repenser et développer des solutions Salesforce dans l’ensemble de votre entreprise dans le cadre de votre transformation numérique. Associé à notre expérience sectorielle et à notre stratégie de conception orientée client, le leadership d’IBM en matière d’IA et d’automatisation offre une feuille de route permettant des expériences révolutionnaires, quel que soit le secteur d’activité.

Nous vous donnons les moyens de saisir les opportunités de croissance, de bénéficier d’un retour sur investissement, d'atteindre vos objectifs commerciaux et d’aller au cœur de la valeur de Salesforce.