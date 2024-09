Les recherches d'IBM dans le domaine de l'IA remontent aux années 1950 et comprennent des étapes importantes telles que la victoire du superordinateur Deep Blue sur le grand maître des échecs Garry Kasparov. En 2011, IBM Watson a battu Brad Rutter et Ken Jennings dans le cadre du concoursJeopardy ! Challenge. Pour trouver et comprendre les indices contenus dans les questions, Watson a comparé les réponses possibles en évaluant sa confiance dans leur exactitude, et a répondu - le tout en moins de trois secondes.

Watson a suscité la curiosité autour des « machines qui pensent » et a ouvert les possibilités d’application de l’IA au monde des affaires. Des clients dans des secteurs allant des services financiers au commerce de détail mettent Watson à contribution pour découvrir de nouvelles perspectives, stimuler la productivité et offrir une meilleure expérience utilisateur. Aujourd’hui, grâce aux progrès de la technologie de base de Watson, IBM a mis au point une plateforme d’IA et de données de nouvelle génération ainsi qu’un ensemble d’assistants d’IA avec watsonx.