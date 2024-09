La plateforme d’IA et de données watsonx d'IBM est dotée de trois composants principaux et d’un ensemble d’assistants d’IA conçus pour vous aider à la mettre à l’échelle et à accélérer ses répercussions dans l’ensemble de votre entreprise grâce à des données fiables. Les entreprises se tournent vers watsonx parce qu’elle est :

Ouverte : basée sur des technologies ouvertes qui fournissent une variété de modèles pour couvrir les cas d’utilisation et les exigences de conformité des entreprises.

