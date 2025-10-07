Qu’est-ce que le développement logiciel ?

Illustration montrant les divers éléments du développement logiciel, de la création, l’analyse et la sécurisation au déploiement de solutions
Qu’est-ce que le développement de logiciels ?

Le développement logiciel fait référence à un ensemble d’activités informatiques dédiées au processus de création, de conception, de déploiement et de support de logiciels.

Le logiciel lui-même est l’ensemble des instructions ou des programmes qui indiquent à un ordinateur ce qu’il doit faire. Il est indépendant du matériel et rend les ordinateurs programmables. Il en existe trois types de base :

Logiciel système pour fournir des fonctions de base telles que les systèmes d’exploitation, la gestion des disques, les utilitaires, la gestion du matériel et d’autres besoins opérationnels.

Logiciel de programmation pour fournir aux programmeurs des outils tels que des éditeurs de texte, des compilateurs, des éditeurs de liens, des débogueurs et d’autres outils pour créer du code.

Logiciel d’application (applications) pour aider les utilisateurs à effectuer des tâches. Les suites bureautiques, les logiciels de gestion des données, les lecteurs multimédia et les programmes de sécurité en sont des exemples. Les applications font également référence à des applications Web et mobiles comme celles utilisées pour faire des achats sur Amazon.com, pour échanger sur Facebook ou pour publier des photos sur Instagram.1

Un quatrième type possible est celui des logiciels embarqués. Les logiciels systèmes embarqués sont utilisés pour contrôler des machines et des appareils qui ne sont généralement pas considérés comme des ordinateurs, tels que des réseaux de télécommunications, des voitures, des robots industriels et autres. Ces appareils, ainsi que leurs logiciels, peuvent être connectés dans le cadre de l’Internet des objets (IdO).2

Le développement logiciel est principalement effectué par des programmeurs, des ingénieurs logiciels et des développeurs de logiciels. Ces rôles interagissent et se recoupent, et la dynamique entre eux varie considérablement d’un service de développement à l’autre et d’une communauté à l’autre.  

Les programmeurs, aussi appelés codeurs, écrivent du code source pour programmer des ordinateurs afin qu’ils effectuent des tâches spécifiques telles que la fusion de bases de données, le traitement des commandes en ligne, le routage des communications, la réalisation de recherches ou l’affichage de texte et de graphismes. Les programmeurs interprètent généralement les instructions des développeurs et des ingénieurs logiciels et utilisent des langages de programmation comme C++ ou Java pour les exécuter.

Les ingénieurs logiciels appliquent les principes de l’ingénierie pour créer des logiciels et des systèmes afin de résoudre des problèmes. Ils utilisent le langage de modélisation et d’autres outils pour concevoir des solutions qui peuvent souvent être appliquées à des problèmes d’ordre général, et non simplement appliquées à des fins de résolution pour un cas ou un client spécifique. Les solutions d’ingénierie logicielle adhèrent à la méthode scientifique et doivent fonctionner dans le monde réel, comme pour les ponts ou les ascenseurs. Leur responsabilité s’est accrue à mesure que les produits ont gagné en intelligence avec l’ajout de microprocesseurs, de capteurs et de logiciels. Non seulement de plus en plus de produits s’appuient sur des logiciels pour se différencier sur le marché, mais leur développement logiciel doit être coordonné avec le travail de développement mécanique et électrique du produit.

Les développeurs logiciels ont un rôle moins formel que les ingénieurs et peuvent être étroitement impliqués dans des domaines de projet spécifiques, comprenant l’écriture de code. Dans le même temps, ils pilotent le cycle de vie global du développement logiciel, notamment en travaillant avec les équipes fonctionnelles pour transformer les exigences en fonctionnalités, gèrent les équipes et les processus de développement, et effectuent les tests et la maintenance logiciels.3

Le travail de développement logiciel ne se limite pas aux codeurs ou aux équipes de développement. Les professionnels tels que les scientifiques, les fabricants d’appareils et les fabricants de matériel créent également du code logiciel, même s’ils ne sont pas principalement développeurs logiciels. Il ne se limite pas non plus aux secteurs traditionnels des technologies de l’information tels que les entreprises de logiciels ou de semi-conducteurs. En réalité, selon le Brookings Institute (lien externe à ibm.com), ces entreprises « représentent moins de la moitié des sociétés réalisant le développement logiciel ».

Il est important de distinguer le développement de logiciels personnalisés et le développement de logiciels commerciaux. Le développement de logiciels personnalisés est le processus de conception, de création, de déploiement et de maintenance d’un logiciel pour un ensemble spécifique d’utilisateurs, de fonctions ou d’organisations. En revanche, les logiciels commerciaux prêts à l’emploi (COTS) sont conçus pour répondre à un large éventail d’exigences, ce qui leur permet d’être packagés, commercialisés et distribués.
Étapes du processus de développement logiciel

Le développement d’un logiciel implique généralement les étapes suivantes :

  • Sélectionner une méthodologie pour établir un cadre d’exigences dans lequel les étapes du développement logiciel sont appliquées. Elle décrit un processus de travail global ou une feuille de route pour le projet. Les méthodologies peuvent inclure le développement Agile, le DevOps, la méthode RAD (Rapid Application Development), le cadre Scaled Agile Framework (SAFe), la méthode Waterfall et d’autres.
  • Recueillir les exigences pour comprendre et documenter ce qui est requis par les utilisateurs et les autres parties prenantes.
  • Choisir ou construire une architecture en tant que structure sous-jacente dans laquelle le logiciel fonctionnera.
  • Développer une conception autour de solutions aux problèmes posés par les exigences, impliquant souvent des modèles de processus et des storyboards.
  • Créer un modèle à l’aide d’un outil de modélisation qui utilise un langage de modélisation tel que SysML ou UML pour effectuer la validation précoce, le prototypage et la simulation de la conception.
  • Construire du code dans le langage de programmation approprié. Cette étape implique un examen par les pairs et par l’équipe pour éliminer au plus tôt les problèmes et produire plus rapidement des logiciels de qualité.
  • Effectuer des tests à l’aide de scénarios pré-planifiés dans le cadre de la conception et du codage du logiciel, et réaliser des tests de performance pour simuler des tests de charge sur l’application.
  • Gérer la configuration et les défauts pour comprendre tous les artefacts du logiciel (exigences, conception, code, test) et construire des versions distinctes du logiciel. Établir des priorités d’assurance qualité et des critères d’édition pour corriger et suivre les défauts.
  • Déployer le logiciel pour l’utilisation et pour la réponse aux problèmes des utilisateurs et leur résolution.
  • Migrer les données vers le nouveau logiciel ou le logiciel mis à jour à partir d’applications ou de sources de données existantes, si nécessaire.
  • Gérer et mesurer le projet afin de préserver la qualité et la livraison tout au long du cycle de vie de l’application, et d’évaluer le processus de développement à l’aide de modèles tels que le modèle de maturité des capacités (CMM).

Les étapes du processus de développement logiciel s’inscrivent dans la gestion du cycle de vie des applications (ALM). La solution IBM Engineering Management est un sur-ensemble d’ALM qui permet de gérer le développement parallèle mécanique, électrique et logiciel.

  • Analyse des exigences et spécification
  • Conception et développement
  • Tests
  • Déploiement
  • Maintenance et support

Les étapes du processus de développement logiciel peuvent être regroupées en phases du cycle de vie, mais l’importance du cycle de vie réside dans le fait qu’il se recycle pour permettre une amélioration continue. Par exemple, les problèmes des utilisateurs qui surviennent lors de la phase de maintenance et de support peuvent devenir des exigences au début du cycle suivant.
Pourquoi le développement logiciel est-il important ?

Le développement logiciel est également important parce qu’il est omniprésent. Comme le souligne Dibbe Edwards, vice-présidente d’IBM et autrice d’articles de blog : « Les logiciels sont devenus un facteur de différenciation clé dans de nombreux produits, des voitures aux machines à laver en passant par les thermostats, connectés par un Internet des objets en pleine expansion. »

Voici quelques exemples :

  • Soul Machines (lien externe à ibm.com) utilise des logiciels pour créer des conseillers en ligne artificiels qui améliorent le service client et l’efficacité. Les conseillers ont des visages humains ainsi que des expressions et des voix humaines qui réagissent intelligemment, avec empathie et efficacité aux questions et aux besoins des clients. Ils peuvent répondre à plus de 40 % des demandes des clients sans intervention humaine et sont capables d’apprendre de leurs interactions pour s’améliorer au fil du temps. En utilisant IBM Watson Assistant pour intégrer des capacités d’intelligence artificielle (IA) dans le processus de développement, Soul Machines peut créer et déployer un conseiller artificiel en 8 à 12 semaines environ.
  • « C’est une course », déclare Erik Bak-Mikkelsen. « Nous devons être capables de suivre l’évolution du marché. » Erik Bak-Mikkelsen est responsable des opérations cloud chez car2go (lien externe à ibm.com). Il a conscience qu’offrir de nouvelles fonctionnalités et fonctions à l’application de covoiturage et aux véhicules de car2go est essentiel pour avoir une longueur d’avance et la conserver. Pour y parvenir, car2go a déplacé ses opérations de développement vers des services cloud gérés et a adopté un modèle de développement DevOps. Il en résulte des cycles de développement accélérés, des délais de commercialisation plus rapides et des capacités d’adaptation pour une croissance future.
  • Travailler avec des lignes électriques peut être mortel. Pour assurer leur sécurité, les ingénieurs installent des « serrures » électriques à l’aide de balises et de cadenas physiques pour détourner le courant des lieux d’intervention. La société d’énergie française Enedis (lien externe à ibm.com) a travaillé avec IBM Garage for Cloud pour développer un logiciel qui instrumente ces serrures et balises et les relie à un réseau partagé. Chaque fois qu’elles sont retirées du véhicule d’un ingénieur, les balises et les serrures le détectent et communiquent l’heure et la géolocalisation. À mesure que l’ingénieur fixe les serrures, leur emplacement est enregistré sur une carte numérique. Toutes les parties prenantes ont accès à la carte pour assurer la sécurité, réduire les temps d’arrêt et faciliter les réparations. L’approche collaborative du développement d’IBM Cloud Garage a permis à Enedis de développer des prototypes prêts à l’emploi en trois mois.
Principales caractéristiques du développement logiciel efficace

L’utilisation du développement logiciel pour différencier les marques et obtenir un avantage concurrentiel nécessite de maîtriser les techniques et la technologie capables d’accélérer le déploiement, la qualité et l’efficacité des logiciels.

  • Intelligence artificielle (IA) : l’IA permet aux logiciels d’imiter la prise de décision et l’apprentissage humains. Les réseaux neuronaux, le machine learning, le traitement automatique du langage naturel et les capacités cognitives donnent aux développeurs et aux entreprises la possibilité de proposer des produits et des services qui révolutionnent les marchés et offrent une longueur d’avance sur la concurrence. IBM Watson permet aux développeurs de se connecter et d’utiliser des services d’intelligence artificielle dans le cadre de leurs applications, par le biais d’interfaces de programmation d’applications, aussi appelées API. Vous pouvez également utiliser IBM Watson pour améliorer les exigences de vos produits en vérifiant l’ambiguïté, les acteurs peu clairs, les exigences composées ou négatives, les unités ou tolérances manquantes, les exigences incomplètes et les quantités non spécifiques.
  • Développement cloud natif : le développement cloud natif est une méthode qui permet de créer des applications pour utiliser les environnements cloud. Une application cloud native comprend des composants discrets et réutilisables, appelés microservices, conçus pour s’intégrer dans n’importe quel environnement cloud. Ces microservices agissent comme des blocs fonctionnels et sont souvent empaquetés dans des conteneurs. Grâce à cette architecture, les applications cloud natives peuvent utiliser des environnements cloud pour améliorer les performances, la flexibilité et l’extensibilité des applications.
  • Développement basé sur le cloud : tout comme les organisations informatiques se tournent vers le cloud pour améliorer la gestion de leurs ressources et réduire leurs coûts, il en va de même pour les organisations de développement logiciel. Ainsi, le cloud peut être utilisé comme un environnement de développement intégré (IDE) ou une plateforme de développement en tant que service (PaaS) rapide, flexible et rentable. Les environnements de développement basés sur le cloud peuvent prendre en charge le codage, la conception, l’intégration, les tests et d’autres fonctions de développement. Ils peuvent également offrir un accès à des API, des microservices, au DevOps et à d’autres outils, services et expertises de développement. 
  • Blockchain : la blockchain est un registre sécurisé et lié numériquement qui élimine les coûts et la vulnérabilité introduits par des parties telles que les banques, les organismes de réglementation et d’autres intermédiaires. Elle transforme les entreprises en libérant des capitaux, en accélérant les processus, en réduisant les coûts de transaction et plus encore.  La blockchain représente une formidable opportunité pour le développement logiciel. Les développeurs travaillent avec des registres distribués et avec la technologie open source Hyperledger (lien externe à ibm.com) pour changer la façon dont les entreprises fonctionnent.
  • Low code : Forrester définit le low code comme « des produits et/ou des services cloud dédiés au développement d’applications qui utilisent des techniques visuelles et déclaratives au lieu de la programmation et qui sont à la disposition des clients à moindre coût, voire gratuitement, et qui nécessitent peu ou pas de formation... » 4 En résumé, il s’agit d’une pratique de développement qui réduit le besoin de codage et permet aux non-codeurs ou aux développeurs citoyens de créer ou d’aider à créer des applications rapidement et à moindre coût.
  • Analytique : la demande annuelle de data scientists, de développeurs de données et d’ingénieurs en traitement de données atteindra près de 700 000 postes vacants d’ici 2020. Cette demande montre à quel point il est critique pour les entreprises de dégager des informations et de la valeur à partir de l’explosion des données. En conséquence, les développeurs de logiciels intègrent des capacités analytiques avancées dans leurs applications. Les services basés sur le cloud et les API facilitent l’exploration des données, l’automatisation de l’analytique prédictive et la création de tableaux de bord qui fournissent de nouvelles informations et améliorent la prise de décision.
  • Ingénierie des systèmes basée sur les modèles (MBSE) : dans l’approche MBSE, les langages de modélisation logicielle sont utilisés pour effectuer le prototypage, la simulation et l’analyse précoces des conceptions logicielles en vue d’une validation anticipée. L’élaboration de conceptions dans l’approche MBSE vous aide à analyser et à élaborer les exigences du projet, puis à passer rapidement de la conception à la mise en œuvre.  
  • Mobile : une capacité essentielle pour les développeurs de logiciels est la création d’applications mobiles avec des connexions profondes aux données qui enrichissent et améliorent les expériences utilisateur. Forrester a constaté que « l’intégration profonde des données clients numériques/mobiles a une influence significative sur la façon dont les clients interagissent avec les marques ».

 
Un glossaire rapide
  • Développement Agile : décompose les exigences en fonctions consommables et fournit rapidement ces fonctions grâce à un développement incrémentiel. Une boucle de rétroaction permet de trouver et de corriger les défauts à mesure que les fonctionnalités peuvent être déployées.
  • Modèle de maturité des capacités (CMM) : évalue la maîtrise des processus de développement logiciel. Il permet de suivre les progrès des actions ad hoc aux étapes définies, en passant par les résultats mesurés et les processus optimisés.
  • DevOps : contraction de développement et d’opérations, le DevOps est une approche basée la méthode Agile qui réunit le développement logiciel et les opérations informatiques dans la conception, le développement, le déploiement et le support de logiciels.

  • Rapide Application Development (RAD) : le développement rapide d’applications est une approche non linéaire qui condense la conception et la construction du code en une seule étape interconnectée.

  • Scaled Agile Framework (SAFe) : cadre qui permet d’adapter la méthodologie Agile à une équipe de développement logiciel ou à une organisation plus large.

  • Waterfall : méthode souvent considérée comme la méthodologie traditionnelle de développement logiciel, il s’agit d’un ensemble d’étapes linéaires en cascade, de la planification et de la collecte des exigences au déploiement et à la maintenance.
Outils et solutions de développement logiciel
Passez à l’étape suivante

