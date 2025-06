IBM Power est une famille de serveurs basés sur des processeurs IBM Power, capables d’exécuter IBM AIX, IBM i et Linux.

Répondez plus rapidement aux besoins des entreprises, protégez vos données depuis le cœur jusqu’au cloud et rationalisez les analyses et l’automatisation. Modernisez vos applications et votre infrastructure grâce à une expérience de cloud hybride fluide. Les serveurs IBM Power offrent l’agilité, la fiabilité et la durabilité dont votre organisation a besoin.

