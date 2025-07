IBM Power S1124 est un serveur 4U conçu pour les entreprises et les centres de données régionaux qui ont besoin d’une grande flexibilité en matière de calcul, de mémoire et de cloud hybride. Conçu pour prendre en charge jusqu’à 60 cœurs IBM Power11 et 8 To de mémoire, le serveur Power S1124 peut fonctionner sous IBM AIX, IBM i ou Linux pour alimenter une variété de workloads critiques.

Assurez une continuité des activités robuste, une évolutivité transparente, l’efficacité opérationnelle et une gestion moderne des workloads, sans complexifier votre infrastructure informatique.