IBM Power S1122 est un serveur rack 2U compact conçu pour les petites et moyennes entreprises, les succursales distantes et les environnements à espace limité. Acceptant jusqu’à 60 cœurs IBM Power11 et 4 To de mémoire, il peut fonctionner sous IBM AIX, IBM i et Linux.

Conçu dans un objectif de rentabilité, de flexibilité du cloud hybride et de gestion simplifiée, le serveur Power S1122 permet aux entreprises d’exécuter des workloads mixtes, d’évoluer facilement et de moderniser l’infrastructure sans replatforming complexe.