IBM Power E1180 est un serveur full-rack conçu pour les workloads les plus importants et les plus complexes, pouvant accueillir jusqu’à 256 cœurs Power11 et 64 To de mémoire DDR5. Il offre une disponibilité continue, une cyber-résilience avancée et une accélération de l’IA de niveau entreprise. L’évolutivité du E1180 permet de rationaliser les opérations et de gérer les demandes croissantes de données en toute confiance.