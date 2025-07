IBM Power E1150 est un serveur 4U conçu pour les workloads à forte intensité de données et exigeants en mémoire des moyennes et grandes entreprises. Embarquant jusqu’à 120 cœurs IBM Power11 et 16 To de mémoire DDR5, il peut prendre en charge plusieurs workloads critiques dans des environnements hybrides. Sa conception compacte contribue à réduire les coûts, à simplifier les opérations et à adapter les workloads sans surprovisionnement, idéal pour les entreprises qui modernisent leur infrastructure selon une stratégie centrée sur le ROI et l’agilité.