Après des décennies de personnalisations minutieuses, l'extraction et la migration d'applications individuelles des solutions SAP étroitement intégrées de Pfizer vers des services cloud posaient des défis de taille. L'immensité des opérations de Pfizer exigerait un déploiement massif de Virtual Servers x86 dans les hyperscalers cloud public traditionnels, ce qui imposerait une charge de gestion et d'administration considérable aux équipes numériques.

« Après une comparaison rigoureuse des opérations cloud basées sur un hyperscaler sur des serveurs x86 et une infrastructure IBM Power sur site, la décision de rester sur site s’est imposée », explique Scott. « Étant donné les limites de taille des serveurs x86, la mise à l’échelle pour gérer notre volume de travail aurait sans doute nécessité cinq fois plus de serveurs que sur IBM Power. L’ajout de serveurs implique d’adopter une approche évolutive, donc de regrouper ces serveurs, ce qui augmente les coûts d’administration. Pour Pfizer, la plateforme IBM Power offre l’avantage de pouvoir exécuter des workloads SAP très volumineux en augmentant simplement la capacité d’une seule machine virtuelle. L’approche de montée en charge proposée par IBM Power nous permet de gérer un workload plus important avec le moins de complexité possible. »

Par conséquent, Pfizer a opté pour une migration de son infrastructure IBM Power8 existante vers IBM Power10, et a procédé à la migration de ses applications et bases de données existantes dans le cadre d'un programme de 18 mois. Les solutions SAP de l'entreprise sont désormais hébergées sur seulement six systèmes IBM Power10, configurés en trois serveurs répartis dans deux centres de données géographiquement séparés pour garantir la résilience et la reprise après sinistre. Pfizer s'appuie sur le logiciel IBM PowerVM pour orchestrer plus de 500 serveurs virtuels, qui hébergent les environnements de production, de développement et de test indispensables aux opérations commerciales, financières, d'approvisionnement et de fabrication de Pfizer.

« Notre mise en production a été un véritable tour de force. Le héros de cette histoire était sans aucun doute IBM Power 10 – et je ne dis pas ça par hasard », déclare Scott Groth. « L'environnement de production a brillé par ses performances, voire les a surpassées. Nous avons réalisé plus de 160 000 opérations d’entrée/sortie par seconde, ce qui nous a permis d’exporter notre ECC en un temps record. Nous avons réalisé la migration de données avec 11,5 heures d'avance, en la finalisant en 42,5 heures au lieu des 54 heures prévues. »

Au total, environ 50 000 utilisateurs accèdent à une multitude d'applications SAP s'exécutant sur la plateforme Power, notamment SAP S4/HANA, SAP Supply Chain Management, des solutions SAP de gouvernance, de risque et de conformité, SAP Master Data Management et SAP Fiori, avec environ 14 To de données HANA disponibles dans SAP Business Warehouse on HANA sur Power.

Tirer parti de l’automatisation et de la virtualisation

Pour faire face à la gestion d'un grand nombre de Virtual Servers, Pfizer s'appuie sur Red Hat Ansible Automation pour accélérer le provisionnement et la configuration, comme l'explique Scott Groth : « Red Hat Ansible Automation a véritablement révolutionné nos processus de provisionnement et de configuration, nous permettant de gagner un temps précieux. Des tâches qui nous prenaient autrefois une semaine ne nécessitent désormais que quelques heures. La possibilité d'appliquer ces techniques constitue un avantage de gestion majeur dans l'exploitation de la plateforme IBM Power. »

Pfizer exploite pleinement les capacités de virtualisation d'IBM Power10 en déployant IBM Power Private Cloud with Dynamic Capacity, anciennement connu sous le nom de Power Enterprise Pools. Cette technologie permet la création d'une ressource centralisée de calcul, de mémoire et de stockage en utilisant la capacité de tous les serveurs du groupe. Ce modèle permet une allocation et une facturation automatiques des ressources, à la minute près. Une interface unique permet d'orchestrer la configuration optimale de chaque application, y compris des ajustements dynamiques en fonction de la demande, assurant ainsi des performances et une efficacité maximales. Cette approche offre une solution flexible et évolutive pour gérer les services critiques.

« Avec IBM Power Private Cloud et la capacité dynamique, il n’est pas nécessaire de microgérer les ressources, car il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez exécuter, quel que soit le serveur », explique Scott Groth. « Ce qui se trouve dans votre pool s’étend à tous vos serveurs, et même à tous les centres de données, ce qui vous donne la liberté d’exécuter le workload où vous voulez. IBM Power offre un moyen très simple et efficace de gérer et d’optimiser les ressources. »

Par ailleurs, Pfizer, soucieuse de ses engagements stratégiques en matière de durabilité, trouve en IBM Power10 une solution parfaitement adaptée à ses objectifs, comme l'explique Scott Groth : « La virtualisation permet à Pfizer de déployer sa vaste gamme de solutions SAP et de support sur une infrastructure serveur économe en énergie, s'alignant ainsi sur les engagements de l'entreprise en matière de durabilité. Par rapport aux systèmes précédents, les serveurs Power10 peuvent être jusqu'à deux fois plus économes en énergie, tout en offrant une capacité de calcul potentiellement doublée. »

Pfizer s'engage à utiliser exclusivement de l'électricité verte d'ici 2030. La réduction de la consommation d'énergie, grâce à la consolidation sur moins de serveurs, sera un levier clé pour atteindre cet objectif, en tirant parti de la capacité à exécuter plusieurs systèmes d'exploitation et workloads. Comme le souligne Scott Groth, « HANA, ABAP, Java, Oracle, peu importe : tout tourne sur un seul serveur Power10. Cette plateforme est tellement robuste qu'elle peut tout gérer. »

Optimisation de la migration et des opérations

Une fois la migration des applications existantes vers Power10 achevée, Pfizer a procédé à la transformation complète de ses applications SAP vers des solutions SAP S/4HANA. Pour mener à bien ce programme de 18 mois, Pfizer a sollicité les services d'IBM Consulting en collaboration avec Schneider-Neureither & Partner (SNP), un intégrateur de systèmes et partenaire commercial d'IBM. IBM Consulting travaille en étroite collaboration avec SNP, en utilisant le logiciel CrystalBridge de SNP pour fournir la méthodologie IBM Rapid Move, spécialement conçue pour les programmes de transformation SAP S/4HANA. IBM Consulting a fourni des services essentiels, notamment la migration de données, la réalisation d'une preuve de concept et une analyse approfondie des processus métier.

SNP a accompagné Pfizer dans la gestion de ses données, en particulier en contribuant à la transformation d'un très grand système SAP R/3 sur AnyDB en un système SAP S/4HANA plus agile. Les applications source renferment près de 27 ans de données historiques provenant d'unités commerciales et de sociétés que Pfizer a cédées par le passé. En s'associant à SNP, Pfizer a opté pour une migration sélective de données, ce qui a permis d'optimiser les futures applications S/4HANA.

Le programme commence déjà à produire des résultats concrets et mesurables. Par exemple, Pfizer a drastiquement réduit le nombre de grands livres, passant de 15 à 4, soit une diminution de 73 %, grâce à l'implémentation de SAP Universal Journal, simplifiant ainsi les processus et éliminant les doublons. De même, la synergie entre la puissance des systèmes Power10 et la modernité de SAP S4/HANA permet d'optimiser le processus commande-livraison-facturation, réduisant ainsi le délai de cycle de 5 %.

Si l'équipe Pfizer a d'ores et déjà constaté les premiers bénéfices en termes de performance avec IBM Power10, le véritable potentiel de cette solution se déploiera sur le long terme. Par exemple, Pfizer ambitionne de rationaliser les processus de clôture mensuelle de l'entreprise, de déployer SAP Extended Warehouse Management et SAP S/4HANA pour optimiser la disponibilité à la promesse, et de mettre en œuvre les applications SAP Fiori.

« Dans notre quête d'amélioration continue, la migration vers SAP S/4HANA nous ouvre de nouvelles perspectives. Pour les futurs projets, nous prévoyons une réduction des coûts de 20 %, car les fonctionnalités nécessaires sont déjà intégrées à la plateforme », déclare Scott Groth.

Conscient des risques commerciaux inhérents à la mise en œuvre d'un projet mondial d'une telle envergure, impliquant 130 pays et 37 usines de production fonctionnant 7 jours sur 7, Pfizer a opté pour une approche pragmatique, en priorisant les éléments obligatoires avant d'aborder les améliorations optionnelles.

« Imposer des temps d'arrêt à la production, entraînant ainsi l'activation des plans de continuité des activités, est une perturbation majeure pour l'entreprise. "C'est pourquoi nous avions besoin d'un environnement d'exception, hautement performant et capable de minimiser l'impact. La plateforme Power10, avec sa capacité à être rapidement déployée, répondait parfaitement à nos besoins », déclare Scott Groth.

Raj Hase, directeur principal des solutions financières numériques et responsable du programme SAP S/4HANA, ajoute : « À chaque étape, nous avons cherché à minimiser les risques, et notre partenaire stratégique IBM Consulting a été déterminant pour nous aider à planifier notre succès. » Dès les premières étapes de la migration vers Power10, marquées par les phases de découverte et de preuve de concept, IBM a apporté une expertise approfondie en matière de SAP S/4HANA, nous guidant ainsi vers la réalisation de nos objectifs. Nous avons beaucoup compté sur IBM Consulting pour travailler en étroite collaboration avec nos équipes métiers afin de planifier les actions critiques et nous assister lors des simulations de basculement et de la migration elle-même. »

Scott Groth ajoute : « Nous comprenons qu’aucune plateforme ou application n’est parfaite, et qu'il y aura toujours des défis et des obstacles qui pourraient compromettre le succès d'une mise en œuvre. Le partenariat entre Pfizer et IBM Consulting a été la clé de voûte de ce projet, en apportant une valeur ajoutée considérable. »