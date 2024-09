Des milliers d'utilisateurs au sein de sept départements de l'administration fédérale suisse font confiance à l'OFIT. Outre le support opérationnel pour les applications, les postes de travail et les serveurs, l'OFIT est responsable des solutions SAP S/4HANA critiques, de la finance aux RH.

Pour prendre en charge les systèmes SAP, l'OFIT a exploité plus de 78 serveurs au total. Dans la plupart des cas, chaque serveur héberge des applications avec une capacité de réserve suffisante pour faire face aux pics de charge de travail. Si un département fédéral demandait une nouvelle instance SAP S/4HANA, l'achat, le déploiement et la configuration d'un nouveau serveur par l'OFIT pouvait prendre jusqu'à deux mois. Le nombre total de serveurs a progressivement augmenté au fil du temps, même si une vingtaine de serveurs plus anciens ont été mis hors service et remplacés chaque année.

De ce fait, l'OFIT a dû faire face à une complexité croissante. Par exemple, les processus de sauvegarde ont fait l'objet d'un examen constant afin de s'assurer que les serveurs nouveaux et rafraîchis étaient correctement inclus, et le réseau a nécessité une attention constante au fur et à mesure que les adresses des machines changeaient. De même, les tâches de maintenance des systèmes et des applications étaient souvent confiées à plusieurs équipes différentes, dont les workloads et les priorités variables avaient tendance à retarder les réponses. En outre, l'environnement fragmenté des serveurs empêchait une utilisation généralisée de l'automatisation, et le basculement et la récupération dépendaient d'une intervention manuelle.

Urs Marending, chef de produit SAP Systemteam à l'OFIT, explique : « Bien entendu, nos clients au sein de l'administration fédérale ne s'intéressent pas à l'infrastructure, ils souhaitent simplement utiliser les solutions SAP. Pour les soutenir, nous voulions garantir le meilleur service possible et améliorer les performances, la résilience et la flexibilité. Cependant, avec notre infrastructure existante, nous avions du mal à fournir de nouvelles instances SAP S/4HANA en temps voulu, et nous n'étions pas en mesure d'utiliser au mieux notre capacité. Au fur et à mesure que la charge de travail augmentait, nous voulions déployer des systèmes plus importants avec jusqu'à 4 To de mémoire, ce que nos systèmes x86 ne prenaient pas en charge. »

L'OFIT a fait appel au partenaire commercial d'IBM, UMB, un spécialiste technologique de premier plan en Suisse, pour soutenir la mise en œuvre de la nouvelle infrastructure IBM. Avec une large gamme d’applications SAP S/4HANA de différentes tailles, fonctionnant 7 jours sur 7, l’équipe s’est concentrée sur les avantages de la virtualisation comme moyen d’utiliser de manière optimale la capacité de traitement et la mémoire. En consolidant un plus petit nombre de serveurs, chacun exécutant plusieurs instances SAP, l'OFIT visait à réduire la complexité et à utiliser la virtualisation pour gagner en agilité, améliorer les performances et la prestation de services.