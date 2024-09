Et maintenant ? Bosch s'est engagé à placer la barre encore plus haut en matière d'efficacité énergétique en favorisant une plus grande durabilité pour l'ensemble de ses activités. En transférant ses solutions SAP sur des serveurs IBM Power10 de nouvelle génération, Bosch favorise le développement de solutions Internet des objets (IdO) révolutionnaires, tout en réduisant la consommation d'énergie des centres de données de 20 %, faisant ainsi passer sa stratégie écologique à la vitesse supérieure.

Qu'il s'agisse de biens de consommation, de solutions de mobilité, de technologies industrielles ou de services énergétiques et de construction, Bosch élabore des produits IdO de nouvelle génération, toujours connectés, qui vont transformer notre quotidien. Dans le même temps, Bosch reconnaît qu'un processus de transformation d'un genre très différent est en cours : le changement climatique. En visant la neutralité carbone, Bosch apporte une contribution spécifique à l'objectif international convenu de limiter le réchauffement global à 1,5 degrés Celsius.

L'organisation avait pour objectif de jouer son rôle en relevant l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée, sans pour autant sacrifier l'avantage concurrentiel qui lui a permis de devenir une marque reconnue au sein des foyers. Repousser les limites de domaines tels que l'IdO et l'IA tout en réduisant davantage son empreinte carbone n'a pas été une mince affaire.

La fonction informatique de Bosch est au cœur de la stratégie du groupe autour de l'IdO, de l'IA, de la rentabilité numérique, de la proximité avec le client, de la résilience et de la protection de l'environnement. Après avoir atteint son objectif de neutralité en carbone en 2020, l'entreprise souhaitait optimiser l'efficacité de tous les aspects de ses opérations, y compris les systèmes métier SAP essentiels qui aident des milliers d'associés Bosch à travailler de manière productive chaque jour.

L'équipe d'infrastructure SAP de Bosch fournit des solutions SAP et des services connexes à tous les secteurs d'activité de l'entreprise, avec une équipe réduite qui soutient un vaste réseau interconnecté de sociétés opérationnelles mondiales dans plus de 60 pays et sur 400 sites. Le paysage des solutions comprend les systèmes SAP R/3, SAP HANA et SAP S/4HANA®®. Dans le cadre de la transformation numérique à l'échelle de l'entreprise, et alors que le support de l'ancien SAP R/3 touche à sa fin, Bosch passe à SAP HANA et SAP S/4HANA, ce qui impose de nouvelles règles à l'infrastructure informatique.

Christian Dümmler, responsable principal de l'infrastructure SAP globale chez Bosch, confirme : « SAP HANA représente la toute dernière gamme de produits et de technologies de SAP, offrant les derniers développements et capacités, qui sont essentiels pour nous aider à rester à la pointe de notre industrie. SAP HANA et SAP S/4HANA sont là où Bosch veut être. »