IBM Business Automation Workflow est une fonctionnalité clé d’IBM Cloud Pak for Business Automation. Elle réunit les informations, les processus et les utilisateurs pour vous aider à automatiser les flux de travaux numériques sur site ou dans le cloud. Créez des flux de travaux qui augmentent la productivité, améliorez la collaboration entre les équipes et obtenez de nouvelles informations pour résoudre les cas et générer de meilleurs résultats métier.

Business Automation Workflow s’intègre de façon fluide à l’interface conversationnelle alimentée par l’IA d’IBM watsonx Orchestrate via Cloud Pak for Business Automation, permettant aux utilisateurs de découvrir des flux de travaux et d’obtenir facilement des informations dans un système unifié.