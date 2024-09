Ensemble, le partenaire commercial IBM 32bit et l'équipe locale d'IBM ont présenté la solution gagnante à MNG Kargo : IBM Cloud Pak for Business Automation, qui est optimisé pour le déploiement sur Red Hat® OpenShift® sur n'importe quel cloud ou environnement informatique.

La solution intégrée tout-en-un répondait parfaitement aux besoins de MNG Kargo. Elle offrait l'évolutivité nécessaire pour gérer le nombre élevé d'utilisateurs et de transactions de MNG Kargo, la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement aux demandes de traitement et l'adaptabilité nécessaire pour s'intégrer aux systèmes internes de l'entreprise. En outre, en tant que solution globale, elle pouvait être exploitée dans les différentes zones géographiques où l'entreprise exerçait ses activités.

32bit a travaillé avec IBM Services® pour mettre en œuvre la solution et former le personnel informatique de MNG Kargo au développement d'applications et à l'utilisation du système. Pour respecter les délais du projet, IBM et 32bit se sont partagé les responsabilités, IBM se chargeant de l'installation technologique et 32bit du développement des processus commerciaux, en étroite collaboration avec MNG Kargo.

Lors de la conception de la plateforme MNG Kargo, l'équipe a tiré parti de plusieurs fonctionnalités principales de la solution IBM Cloud Pak for Business Automation. Grâce à la capacité de business automation workflow, elle a rationalisé et automatisé les processus existants et a permis la création de nouveaux processus. Elle a également mis au point une conception de bout en bout pour les processus de surveillance, d'enregistrement et de reporting.

La fonctionnalité glisser-déposer a permis aux développeurs de créer des workflows avec un minimum de codage. L'équipe a profité des interfaces utilisateur intégrées de la solution pour fournir aux employés des portails leur permettant d'accéder aux processus et aux tâches de l'entreprise.

« La fonctionnalité de business automation workflow permet de transférer facilement environ 5 300 factures par mois dans notre système ERP, ce qui améliore la continuité opérationnelle. Un objectif essentiel pour une entreprise de transport leader sur le marché », déclare Mme Faydali. « En outre, nous gérons désormais notre processus d'entretien des véhicules à l'aide de la fonctionnalité de workflow, un processus qui nécessitait auparavant des factures papier. Nous avons réussi à économiser un nombre considérable d'efforts en intégrant le processus dans l'ERP.

« Nous gérons également nos autorisations de colis non conventionnels à l'aide de la fonction de workflow », poursuit-elle. « Et nous avons conçu un nouveau processus pour que les sollicitations financières de nos succursales soient transmises numériquement à notre siège. Ce flux de demandes principal est assorti de plusieurs sous-flux, ce qui permet d'établir une hiérarchie d'approbation entre les opérations et le siège ».

La capacité de gestion de contenu de la solution a servi de base au système de gestion de documents de l'entreprise, qui peut ainsi numériser les factures et autres documents importants et les stocker en toute sécurité à l'aide d'un schéma de sécurité complexe intégré conçu pour protéger les documents confidentiels contre toute exposition à des utilisateurs non autorisés.

En travaillant ensemble, les trois équipes (32bit, IBM et MNG Kargo) ont pu non seulement respecter la date butoir du projet, mais aussi former l'équipe informatique de MNG Kargo pour qu'elle puisse commencer à assurer la maintenance du système et le développement d'applications. En trois ans, elle a mis en place ses propres processus.