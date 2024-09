L'outil qui a été choisi par l'entreprise est IBM® Operational Decision Manager (ODM), un composant de la solution IBM Cloud Pak® for Business Automation utilisé pour optimiser les décisions commerciales basées sur des règles.Le projet a été conçu comme un exercice de co-création : une équipe d'IBM Lab Services a d'abord déployé la solution et développé la logique métier initiale, puis le personnel d'Asian Paints a pris le relais en optimisant et en améliorant la solution.Les données de vente sur lesquelles reposent les règles métier proviennent du système ERP SAP S/4HANA d'Asian Paints.

Les équipes commerciales peuvent ainsi voir les programmes de remise et de promotion automatiquement calculés par le modèle ODM pour chaque distributeur lorsqu'elles se connectent au portail de la nouvelle solution. En utilisant le même modèle sous-jacent et les mêmes données, elles peuvent également suggérer la bonne combinaison de produits à commander pour aider le distributeur à maximiser ses revenus et à minimiser ses coûts. « Une telle rapidité et une telle efficacité étaient tout simplement inconcevables dans le cadre du processus de commande traditionnel », affirme Akhil Gupta, directeur général associé des systèmes chez Asian Paints et acteur clé du projet. « Cet exemple démontre clairement comment l'automatisation des processus commerciaux, alimentée par les données d'entreprise, peut conduire à une expérience d'achat manifestement meilleure tout en générant des résultats commerciaux importants à la fois pour l'entreprise et les distributeurs. »

« Et cela, ajoute M. Gupta, nous amène à la question de savoir ce qui compte le plus pour le très important réseau de distributeurs d'Asian Paints. » « Qu'il s'agisse d'un magasin de peinture ou d'une entreprise de décoration, nos distributeurs veulent consacrer leur temps et leurs efforts à la vente et non aux tâches administratives. » « C'est pourquoi il est très important pour nous, d'un point de vue stratégique, de leur faciliter le travail et d'optimiser leurs processus, car cela favorise leur croissance, et la nôtre par la même occasion. »