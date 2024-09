IBM Operational Decision Manager (ODM) est une puissante plateforme de gestion des décisions qui, grâce à des fonctionnalités professionnelles telles que la traçabilité, la simulation, la gestion des versions et l’audit, rationalise la rédaction et l’édition des décisions. IBM ODM aide les organisations à prendre des décisions éclairées qui leur permettent de gagner en efficacité, en agilité opérationnelle et de gérer la conformité.

ODM, disponible en solution autonome ou dans le cadre d’IBM Cloud Pak for Business Automation, vous aide à analyser, automatiser et contrôler les décisions métier basées sur des règles. La solution peut autoriser un prêt, décider d’offres promotionnelles ou détecter une opportunité de vente croisée avec un niveau de précision et de personnalisation élevé.

Lorsque des décisions critiques doivent être prises, les solutions décisionnelles d’IBM telles qu’ODM et Automation Decision Services (ADS) deviennent les catalyseurs du succès. Lorsqu’elles sont intégrées aux fonctionnalités conversationnelles de watsonx Orchestrate, via Cloud Pak for Business Automation en mode SaaS, les utilisateurs peuvent interagir plus efficacement avec le système, en faisant appel aux moteurs de décisions et en obtenant des informations sans qu’une quelconque intervention manuelle soit nécessaire.