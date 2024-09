IBM Automation Decision Services (ADS) est un logiciel d'automatisation d'entreprise qui permet de modéliser et de gérer les décisions métier dans une interface utilisateur conviviale low code. Il est disponible de manière autonome ou dans le cadre du programme IBM Cloud Pak for Business Automation, où il est pré-intégré à d'autres technologies d'automatisation.

Lorsque des décisions critiques doivent être prises, les solutions décisionnelles d'IBM comme ADS et Operational Decision Manager (ODM) deviennent les catalyseurs du succès. Lorsqu'il est intégré aux capacités conversationnelles de watsonx Orchestrate, par le biais de Cloud Pak for Business Automatisation SaaS, les utilisateurs peuvent interagir plus efficacement avec le système, en faisant appel à des moteurs de décision et en obtenant des informations sans avoir besoin d'une intervention manuelle.