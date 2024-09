Cas d’utilisation

Département Ressources humaines Les ressources humaines sont un rouage essentiel et complexe de toute entreprise. Elles sont responsables de la recherche, du recrutement et de la formation des meilleurs talents, ainsi que de la gestion des programmes de prestations sociales pour les employés. Donnez à votre équipe les outils dont elle a besoin pour intégrer et soutenir des talents exceptionnels, et donnez-lui la possibilité de replacer l’humain au cœur des ressources humaines. Découvrir comment Orchestrate aide les ressources humaines

Département Approvisionnement IBM watsonx Orchestrate aide les professionnels de l’approvisionnement à rationaliser les chaînes de valeur dans la gestion des fournisseurs, des contrats et des commandes grâce à l’automatisation des processus d’achat et à l’IA conversationnelle. Orchestrate assure une intégration transparente des systèmes pour aider les équipes en charge de l'approvisionnement à améliorer l’efficacité et le sourcing stratégique, faisant de l’approvisionnement un avantage concurrentiel. Découvrez comment Orchestrate soutient l'approvisionnement