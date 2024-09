Pour trouver la bonne solution, le directeur de l’architecture d’entreprise et de la fourniture de solutions, Mohsin Khalil, a dirigé une équipe qui a mené des recherches approfondies sur les outils d’automatisation et les moteurs de business rules, en se concentrant en particulier sur la prise en charge de l’IA, l’évolutivité et les capacités de tableau de bord. Ils ont finalement choisi les solutions IBM Business Automation Workflow et IBM Operational Decision Manager, deux composants de la suite IBM Cloud Pak for Business Automation. Conscients qu’ils ne pouvaient pas y parvenir seuls, ils se sont tournés vers IBM pour obtenir des conseils sur un partenaire d’implémentation potentiel. C’est ainsi que Salient Process, fournisseur mondial de services et de solutions d’hyperautomatisation et partenaire commercial IBM, est entré en scène.

Bien que l’approbation d’IBM ait eu un poids important dans leur décision et que Salient ait de solides comptes de référence, M. Khalil et son équipe voulaient avoir l’assurance que Salient pourrait non seulement fournir la solution recherchée, mais aussi respecter le calendrier de transformation de FCT. « Nous avons considéré le choix d’un partenaire comme tout aussi important, sinon plus, que les composants technologiques », dit-il.



Une solution de preuve de concept (POC), développée en environ trois mois, a donné à FCT la confiance dont elle avait besoin, et bien plus encore, explique M. Khalil. « Nous avons été très satisfaits de l’esprit de partenariat et de collaboration, ainsi que du sentiment d’engagement partagé dont l’équipe de Salient a fait preuve dès le début, explique-t-il. Depuis, notre relation n’a cessé de se développer et de s’adapter au fur et à mesure que le projet avançait. Pour nous, c’est à peu près la définition d’un partenaire de transformation solide. »



En tant que solution d’automatisation, la première étape de l’implémentation était de cartographier et de documenter les flux de processus à automatiser. Pour chaque processus, les analystes de Salient ont organisé des réunions avec les propriétaires de processus FCT afin d’identifier et d’analyser les détails de chaque flux de processus. Le fait que l’équipe s’est appuyée sur la solution IBM Blueworks Live pour afficher visuellement ces flux a non seulement accéléré les efforts, mais elle a également permis de découvrir des informations qui se sont avérées inestimables lors de l’étape d’automatisation des processus qui a suivi.



Selon M. Khalil, l’un des points essentiels à retenir du processus a été la nécessité de créer une sorte d’approche à « double flux » pour traiter les demandes des prêteurs, qui jusqu’alors étaient des interactions humaines entièrement individuelles. « C’est comme la règle du "80/20". Nous avons déterminé qu’une grande partie des tâches les plus routinières pouvaient être automatisées, ce qui libérerait du temps pour que les employés se concentrent sur des tâches plus importantes qui aident nos clients, explique-t-il, tandis que certaines, en raison de leur complexité ou d’autres facteurs, nécessiteraient un plus grand degré de contact personnel. »



Cette flexibilité est essentielle pour la simple raison que tous les prêteurs ne sont pas exactement les mêmes en termes de pratiques et de procédures. Pouvoir codifier et modifier simplement les règles qui régissent les flux de processus est donc un moyen élégant de s’adapter à ces différences inhérentes.